27/07/2026
ContilNet Notícias Logo

Acidente entre duas motos deixa feridos em Rio Branco

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada

Por Juan Vinícius, ContilNet 27/07/2026 às 10:29
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Acidente entre duas motos deixa feridos em Rio Branco
Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos | Foto: ContilNet

Um acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado na manhã desta segunda-feira (27), nas proximidades do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Samaúma, na Estrada do Calafate, em Rio Branco.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

De acordo com um vídeo encaminhado ao ContilNet, a colisão deixou duas pessoas feridas. As circunstâncias do acidente ainda não foram informadas.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros socorros às vítimas no local.

LEIA TAMBÉM: Ultrapassagem provoca grave acidente e jovem será transferido para Rio Branco

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.