Acidente entre duas motos deixa feridos em Rio Branco

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos | Foto: ContilNet

Um acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado na manhã desta segunda-feira (27), nas proximidades do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Samaúma, na Estrada do Calafate, em Rio Branco.

De acordo com um vídeo encaminhado ao ContilNet, a colisão deixou duas pessoas feridas. As circunstâncias do acidente ainda não foram informadas.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros socorros às vítimas no local.

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Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.