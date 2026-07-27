Hospital do Rim participa de oficina sobre saúde mental e atualização da NR-1

Psicólogo Renato Melo e a enfermeira Letícia Pontes representaram a instituição em capacitação promovida pela Vigilância em Saúde do Estado do Acre

Reforçando seu compromisso com a promoção da saúde, da segurança e do bem-estar dos colaboradores, o Hospital do Rim participou da Oficina de Implantação da Vigilância de Doenças Relacionadas ao Trabalho com Ênfase em Transtornos Mentais, promovida pela Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT), da Secretaria de Estado de Saúde do Acre.

Representando a instituição, estiveram presentes o psicólogo Renato Melo, responsável pelas ações de promoção da saúde mental dos colaboradores, e a enfermeira Letícia Pontes, integrante da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH).

A capacitação abordou as atualizações da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que reforçam a necessidade de identificar, avaliar e gerenciar os riscos psicossociais nos ambientes de trabalho, ampliando o olhar das instituições para fatores que impactam diretamente a saúde mental dos trabalhadores.

Durante a programação, também foram discutidos os fluxos de vigilância das Doenças e Agravos Relacionados ao Trabalho (DART), a importância da notificação correta dos acidentes e afastamentos relacionados ao trabalho — incluindo aqueles motivados por transtornos mentais —, além de estratégias para identificação precoce dos agravos e fortalecimento das ações de prevenção e promoção da saúde.

Segundo o psicólogo Renato Melo, um dos principais pontos debatidos foi a necessidade de registrar corretamente os afastamentos relacionados à saúde mental.

“Um dos pontos mais relevantes foi compreender que os afastamentos por transtornos mentais também precisam ser notificados corretamente. Esse registro fortalece a vigilância em saúde do trabalhador e contribui para a construção de políticas públicas mais efetivas de prevenção.”

A enfermeira Letícia Pontes destacou que o conhecimento adquirido poderá ser aplicado diretamente na rotina da instituição.

“A oficina reforçou a importância de olhar para a saúde mental de forma preventiva. Esse aprendizado fortalece nossos processos e contribui para um ambiente de trabalho cada vez mais seguro, acolhedor e saudável.”

A participação na oficina reafirma o compromisso do Hospital do Rim com a qualificação contínua de suas equipes e com a adoção de práticas alinhadas às atualizações das normas de saúde e segurança do trabalho, promovendo um ambiente organizacional cada vez mais humano, seguro e comprometido com o cuidado integral de seus profissionais.

Por Thays Nogueira, Hospital do Rim – Grupo Nasserala

Conteúdo Original / Fonte: Ascom