Deracre e Seplan realizam vistoria técnica nas obras do Arco Viário de Rio Branco

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre) e da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), realizou, na quinta-feira, 23, vistoria técnica nas obras do Arco Viário de Rio Branco, no Lote Quixadá e na construção da sexta ponte sobre o Rio Acre.

A visita permitiu acompanhar a execução dos serviços e verificar o andamento das etapas previstas no cronograma da obra. A sexta ponte integra o Arco Metropolitano, liga a BR-364 à Estrada do Quixadá e terá 326,40 metros de extensão. A estrutura faz parte das intervenções previstas para ampliar a mobilidade urbana e melhorar a ligação entre os principais corredores viários da capital.

As equipes executam retirada de pontos críticos para facilitar o deslocamento de máquinas e equipamentos, regularização do subleito, transporte e lançamento de material de jazida para formação da sub-base da pista e limpeza mecanizada em diferentes trechos. O presidente do Deracre, Gilberto Lucas de Oliveira, destacou a importância do acompanhamento técnico durante a execução dos serviços.

“Acompanhamos o andamento da obra para verificar a execução de cada etapa e o cumprimento do cronograma. Esse trabalho permite identificar as necessidades dos serviços e manter a execução dentro do planejamento técnico”, afirmou.

O Arco Viário está dividido em quatro lotes. O primeiro compreende o trecho entre a BR-364, na Vila Custódio Freire, e a AC-10. O segundo liga a AC-10 à Estrada do Quixadá. O terceiro conecta a Estrada do Quixadá à sexta ponte sobre o Rio Acre. O quarto segue da ponte até a BR-364.

A obra integra o Programa de Infraestrutura e Saneamento do Estado do Acre (Proisa). Os recursos são do Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata) e de emenda parlamentar. O investimento total é de aproximadamente R$ 105 milhões. De acordo com o projeto, o Arco Viário vai redistribuir parte do tráfego de veículos pesados da área central de Rio Branco. A obra também vai ampliar a ligação entre importantes corredores viários da capital e melhorar a circulação de pessoas e cargas.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom