27/07/2026
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Segunda-feira será de calor, vento e chuvas pontuais no Acre

Segundo o meteorologista Davi Friale, sol e variação de nuvens predominam no estado

Por Fhagner Soares, ContilNet 27/07/2026 às 06:52
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Segunda-feira será de calor, vento e chuvas pontuais no Acre
Palácio do Governo/ Foto: Reprodução

O Acre terá uma segunda-feira (27) marcada pelo predomínio de tempo quente e bastante ventilado, com sol, variação de nuvens e ocorrência de chuvas isoladas. As informações são do meteorologista Davi Friale, divulgadas pelo portal O Tempo Aqui.

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A condição de calor abafado e instabilidade pontual também se estende aos estados vizinhos de Rondônia e Mato Grosso, além do sul do Amazonas, Goiás, Distrito Federal, planícies da Bolívia e selva do Peru.

Nas microrregiões da capital, do Alto e do Baixo Acre, o dia será muito quente e bastante ventilado, sob sol e nuvens. Há previsão de pancadas de chuva pontuais.

  • Chuvas fortes: baixa probabilidade.

  • Temporais: probabilidade muito baixa.

  • Ventos fortes/perigosos: probabilidade muito baixa. Os ventos sopram de fracos a moderados, com rajadas predominantes do norte, variando entre noroeste e nordeste.

  • Umidade relativa do ar: mínima entre 45% e 55% no período da tarde, e máxima variando entre 85% e 95% ao amanhecer.

Nas microrregiões do Juruá e Envira, o tempo segue quente, com sol, presença de nuvens e ocorrência de chuvas isoladas ao longo do dia.

  • Chuvas fortes: baixa probabilidade.

  • Temporais: probabilidade muito baixa.

  • Ventos fortes/perigosos: probabilidade muito baixa. Os ventos sopram de fracos a calmos, da direção norte, com variações de noroeste e nordeste.

  • Umidade relativa do ar: mínima entre 50% e 60% à tarde, e máxima entre 90% e 100% no início da manhã.

Temperaturas por município

  • Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas de 22ºC a 24ºC e máximas de 32ºC a 34ºC;

  • Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas de 21ºC a 23ºC e máximas de 33ºC a 35ºC;

  • Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas de 22ºC a 24ºC e máximas de 32ºC a 34ºC;

  • Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas de 22ºC a 24ºC e máximas de 32ºC a 34ºC;

  • Tarauacá e Feijó: mínimas de 22ºC a 24ºC e máximas de 32ºC a 34ºC;

  • Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas de 22ºC a 24ºC e máximas de 32ºC a 34ºC;

  • Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas de 22ºC a 24ºC e máximas de 32ºC a 34ºC.

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