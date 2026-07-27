Segunda-feira será de calor, vento e chuvas pontuais no Acre

Segundo o meteorologista Davi Friale, sol e variação de nuvens predominam no estado

Palácio do Governo/ Foto: Reprodução

O Acre terá uma segunda-feira (27) marcada pelo predomínio de tempo quente e bastante ventilado, com sol, variação de nuvens e ocorrência de chuvas isoladas. As informações são do meteorologista Davi Friale, divulgadas pelo portal O Tempo Aqui.

A condição de calor abafado e instabilidade pontual também se estende aos estados vizinhos de Rondônia e Mato Grosso, além do sul do Amazonas, Goiás, Distrito Federal, planícies da Bolívia e selva do Peru.

Nas microrregiões da capital, do Alto e do Baixo Acre, o dia será muito quente e bastante ventilado, sob sol e nuvens. Há previsão de pancadas de chuva pontuais.

Chuvas fortes: baixa probabilidade.

Temporais: probabilidade muito baixa.

Ventos fortes/perigosos: probabilidade muito baixa. Os ventos sopram de fracos a moderados, com rajadas predominantes do norte, variando entre noroeste e nordeste.

Umidade relativa do ar: mínima entre 45% e 55% no período da tarde, e máxima variando entre 85% e 95% ao amanhecer.

Nas microrregiões do Juruá e Envira, o tempo segue quente, com sol, presença de nuvens e ocorrência de chuvas isoladas ao longo do dia.

Chuvas fortes: baixa probabilidade.

Temporais: probabilidade muito baixa.

Ventos fortes/perigosos: probabilidade muito baixa. Os ventos sopram de fracos a calmos, da direção norte, com variações de noroeste e nordeste.

Umidade relativa do ar: mínima entre 50% e 60% à tarde, e máxima entre 90% e 100% no início da manhã.

Temperaturas por município