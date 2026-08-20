Deslizamentos provocados por chuvas bloqueiam e deixam um morto

Queda de barreiras na região de Arequipa interrompe o tráfego de centenas de veículos

Acúmulo de lama e pedras afeta trecho entre os distritos de Ocoña e Atico, na região de Arequipa/ Foto: Reprodução

Fortes temporais que atingem o sul do Peru provocaram deslizamentos de terra e o bloqueio de trechos estratégicos da Rodovia Pan-Americana Sul. A interrupção da pista afetou diretamente a circulação de veículos e interrompeu a ligação terrestre entre as regiões de Arequipa (Peru), Tacna e Ilo.

Cerca de 400 ônibus intermunicipais e de viagem ficaram retidos ao longo da via. Na última terça-feira (18), a retenção de caminhões, ônibus e carros de passeio gerou uma fila de congestionamento de aproximadamente dez quilômetros.

O acúmulo de lama, rochas e escombros atingiu o leito da estrada no trecho compreendido entre os distritos de Ocoña, na província de Camaná, e Atico, na província de Caravelí, ambos situados no departamento de Arequipa. Entre os pontos com maior volume de terra acumulada estão a área conhecida como Quebrada Onda, em Atico, além dos setores de La Florida e La Planchada.

De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia e Hidrologia do Peru (Senamhi), a intensidade das chuvas na região resulta da interação entre o fenômeno El Niño e a atuação da depressão isolada em altos níveis (DANA), batizada de Aníbal. O choque entre o sistema de ar frio em altitude e a massa de ar quente e úmida perto da superfície intensificou as tempestades na faixa sul do país.

Equipes e maquinários da concessionária estatal Provías Nacional foram deslocados para efetuar o trabalho de desobstrução da pista e remoção dos escombros. A liberação do tráfego, no entanto, permanece condicionada à estabilização do tempo e às condições de segurança nas encostas. A Polícia Nacional do Peru isolou trechos da rodovia preventivamente para conter o fluxo de novos veículos em direção aos pontos críticos.

O bloqueio da rodovia provocou uma morte na região de Atico. A idosa María Jesús Rocha Parcana, de 68 anos, morreu ao tentar atravessar a pé uma das áreas tomadas pela lama.

A vítima viajava acompanhada do marido em um ônibus que fazia o trajeto de Arequipa para Lima e ficou parado no congestionamento. Diante da interrupção do tráfego, a passageira desembarcou do coletivo e tentou caminhar pela pista para prosseguir a viagem, mas escorregou e caiu sobre os destroços arrastados pela enxurrada.

As equipes policiais e o Ministério Público do Peru precisaram coordenar uma operação especial para resgatar o corpo da vítima, diante das dificuldades de acesso impostas pela lama e pelo bloqueio da via.