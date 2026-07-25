Homem caminhava com a esposa quando jovem soltou frase provocativa ao lado do casal/ Foto: Reprodução

Um vídeo de pegadinha que circula nas redes sociais tem movimentado internautas ao registrar a reação de um homem que acreditou que sua companheira estivesse sendo vítima de um assédio verbal na rua. O registro foi publicado pelo influenciador e criador de conteúdo Vitin Fortal.

Nas imagens, o casal caminha tranquilamente quando o jovem se aproxima e solta a frase provocativa: “Eita delícia, dessa fruta eu chupo até o caroço”. Acreditando imediatamente que o comentário desrespeitoso tinha como alvo a esposa, o marido reagiu com irritação e caminhou na direção do rapaz para tomar satisfações.

No momento em que a confusão parecia prestes a se escalar, o autor da pegadinha revelou a verdadeira intenção da brincadeira: o elogio, na verdade, era direcionado ao próprio marido. Para desarmar a tensão, o jovem ainda brincou dizendo que se sentia atraído por homens com o porte físico “bombado”, exatamente como o do rapaz.

Ao compreender o equívoco e perceber que se tratava de uma gravação para a internet, a postura de confrontamento do homem deu lugar ao riso. O clima de tensão foi interrompido instantaneamente, e o desfecho bem-humorado passou a ser compartilhado e comentado em diversas plataformas digitais.