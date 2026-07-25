25/07/2026
ContilNet Notícias Logo

“Dessa fruta eu chupo até o caroço”: Marido se irrita com cantada e descobre que o alvo era ele

Vídeo gravado pelo criador de conteúdo Vitin Fortal mostra marido irritado tirando satisfação antes de descobrir brincadeira

Por Redação ContilNet 25/07/2026 às 12:19
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
“Dessa fruta eu chupo até o caroço”: Marido se irrita com cantada e descobre que o alvo era ele
Homem caminhava com a esposa quando jovem soltou frase provocativa ao lado do casal/ Foto: Reprodução

Um vídeo de pegadinha que circula nas redes sociais tem movimentado internautas ao registrar a reação de um homem que acreditou que sua companheira estivesse sendo vítima de um assédio verbal na rua. O registro foi publicado pelo influenciador e criador de conteúdo Vitin Fortal.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Nas imagens, o casal caminha tranquilamente quando o jovem se aproxima e solta a frase provocativa: “Eita delícia, dessa fruta eu chupo até o caroço”. Acreditando imediatamente que o comentário desrespeitoso tinha como alvo a esposa, o marido reagiu com irritação e caminhou na direção do rapaz para tomar satisfações.

No momento em que a confusão parecia prestes a se escalar, o autor da pegadinha revelou a verdadeira intenção da brincadeira: o elogio, na verdade, era direcionado ao próprio marido. Para desarmar a tensão, o jovem ainda brincou dizendo que se sentia atraído por homens com o porte físico “bombado”, exatamente como o do rapaz.

Ao compreender o equívoco e perceber que se tratava de uma gravação para a internet, a postura de confrontamento do homem deu lugar ao riso. O clima de tensão foi interrompido instantaneamente, e o desfecho bem-humorado passou a ser compartilhado e comentado em diversas plataformas digitais.

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.