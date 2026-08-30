Dez cafeicultores de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima assinaram contratos de crédito durante o Festival da Farinha/Foto: Ascom

Dez cafeicultores de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima foram contemplados com linhas de crédito do Banco da Amazônia, totalizando R$ 5,125 milhões em investimentos. A assinatura dos contratos aconteceu neste sábado, 29, durante a última noite do 9º Festival da Farinha, Espaço do Café,no Complexo Esportivo do Aeroporto Velho.

A iniciativa é da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em parceria com o Banco da Amazônia e a Coopercafé. A cerimônia reuniu autoridades, produtores e representantes do setor.

O prefeito Zequinha Lima destacou a importância do crédito para os produtores e para a economia do município.

“Para nós é uma alegria muito grande poder celebrar esse momento tão importante e histórico para muitos daqueles que estão recebendo o crédito. O Banco da Amazônia tem sido um parceiro e tem tentado, ao máximo, ajudar os produtores rurais”, afirmou.

Zequinha também ressaltou que o Festival da Farinha se consolidou como espaço de negócios.

“O Festival da Farinha não é só um festival de entretenimento. Ele se transformou definitivamente em um espaço de negócios. Hoje temos estandes da área do café e da agricultura, com empresas de Cruzeiro do Sul, Rio Branco e até de outros estados”, destacou.

O presidente da Coopercafé, Jonas Lima, afirmou que o financiamento era aguardado pelos produtores.

“Essa é uma conquista muito esperada pelos nossos cafeicultores. Foram meses de preparação e organização de documentos. Hoje, ver esses produtores assinando seus contratos é a confirmação de que todo esse esforço valeu a pena. Esse crédito vai ajudar a melhorar as propriedades e fortalecer cada vez mais a cafeicultura”, disse.

O gerente do Banco da Amazônia, Moisés Lima, destacou a parceria com o município.

“Esses mais de R$ 5 milhões representam investimento, geração de renda e desenvolvimento. O crédito chega ao produtor para que ele possa estruturar sua propriedade, melhorar a produção e ampliar seus negócios. A parceria com a Prefeitura tem sido fundamental nesse processo”, afirmou.

A secretária de Empreendedorismo,Janaína Terças ressaltou que o espaço dedicado ao café amplia as oportunidades para produtores e empreendedores.

“Esses R$ 5,125 milhões em linhas de crédito vão fomentar e impulsionar essas pequenas propriedades, permitindo que os produtores possam alavancar seus negócios com juros mais baixos, por meio do FNO. Cruzeiro do Sul avança com esse novo segmento no Festival da Farinha”, destacou.

Para a empresária Thaina Alencar, o investimento representa mais um passo na consolidação da empresa e no fortalecimento da cadeia produtiva do café em Cruzeiro do Sul.“Esse é o nosso segundo FNO no Banco da Amazônia em dois anos. Já são mais de R$ 5,5 milhões em investimentos na cultura do café em Cruzeiro do Sul. Nossa empresa gera empregos e busca as melhores tecnologias para produzir café com qualidade”, afirmou.

O cafeicultor Ariton Maia, agradeceu a oportunidade e destacou o trabalho conjunto das instituições para que o crédito chegasse aos produtores.

“Para chegarmos a esse momento, muitas pessoas ajudaram, como as instituições públicas, os projetistas e, principalmente, o banco. Quero destacar que estamos vendo coisas importantes acontecendo no Acre. Em Cruzeiro do Sul, a história do Basa mudou. Hoje temos um novo Basa. Só tenho a agradecer e espero que possamos avançar cada vez mais.”

Além da assinatura dos contratos, o Festival contou com um espaço dedicado ao café, reunindo produtores, empresas e fornecedores de insumos, fortalecendo a cadeia produtiva e criando novas oportunidades de negócios em Cruzeiro do Sul.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom