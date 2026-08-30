O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou R$ 3,31 bilhões para o pagamento de valores atrasados a pessoas que venceram ações contra órgãos do governo federal. Do total, R$ 2,75 bilhões são destinados a ações relacionadas ao INSS e a benefícios assistenciais, incluindo casos de revisão de aposentadorias, pensões, auxílio por incapacidade e outros benefícios.
Os recursos atendem 280.193 beneficiários em 220.110 processos.
Em número de processos, as ações relacionadas ao INSS e a benefícios assistenciais representam 57,2% do total de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) liberadas e concentram aproximadamente 83% do dinheiro.
São valores que o governo deixou de pagar ou pagou a menos e que, após decisão judicial, precisam ser quitados. Esses valores são chamados de atrasados.
Como são feitos os pagamentos?
O CJF libera os recursos para os Tribunais Regionais Federais (TRFs), que são responsáveis por fazer os depósitos.
O dinheiro é colocado em uma conta específica, aberta para cada beneficiário no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Ou seja, o valor não é depositado automaticamente na conta bancária que a pessoa usa normalmente.
Depois que o TRF informar que o pagamento está disponível, o beneficiário pode sacar o dinheiro diretamente em uma agência do banco indicado, apresentando os documentos necessários. Em determinadas situações, também é possível pedir a transferência do valor para uma conta indicada pelo advogado.
A data em que o dinheiro estará apto deve ser consultada no site do TRF responsável pelo processo.
Quanto cada TRF recebeu
|TRF
|Estados atendidos
|Total liberado
|INSS e benefícios assistenciais
|Processos
|Beneficiários
|TRF-1
|DF, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO e AP
|R$ 1,09 bi
|R$ 908,2 mi
|39.911
|47.957
|TRF-2
|RJ e ES
|R$ 303,9 mi
|R$ 220,6 mi
|9.840
|14.402
|TRF-3
|SP e MS
|R$ 417,8 mi
|R$ 321,4 mi
|10.534
|14.101
|TRF-4
|RS, PR e SC
|R$ 664,6 mi
|R$ 562,5 mi
|29.396
|42.052
|TRF-5
|PE, CE, AL, SE, RN e PB
|R$ 538,2 mi
|R$ 460,0 mi
|22.144
|37.023
|TRF-6
|MG
|R$ 300,8 mi
|R$ 272,6 mi
|14.138
|17.748
|Total
|26 estados + DF
|R$ 3,31 bi
|R$ 2,75 bi
|125.963*
|173.283*
Como saber se sou um dos atrasados?
Para receber os atrasados, não basta ter um pedido de aposentadoria ou benefício negado pelo INSS, é preciso ter vencido uma ação judicial contra o órgão e ter uma RPV incluída no lote.
Veja o passo a passo de verificação:
- Consulte o andamento do seu processo na Justiça Federal;
- Procure informações sobre a expedição da RPV ou sobre a liberação do pagamento;
- Consulte o TRF responsável pelo processo. É o TRF que informa quando o dinheiro estará disponível;
- Tenha em mãos o número do processo ou do CPF, conforme o sistema de consulta do tribunal.