Domingo será de calor intenso e pode ter chuva rápida no Acre

Sol e nuvens predominam neste domingo/Foto: ContilNet

O último domingo de julho será marcado por calor intenso, predomínio de sol e presença de nuvens em todas as regiões do Acre. Apesar do tempo firme durante boa parte do dia, há possibilidade de chuvas rápidas e isoladas em alguns municípios.

Segundo a previsão do pesquisador meteorológico Davi Friale, as temperaturas máximas devem variar entre 33°C e 36°C no estado. Já as mínimas previstas para o início da manhã ficam entre 21°C e 25°C, dependendo da região.

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o dia será muito quente, com sol entre nuvens e possibilidade de chuva passageira em pontos isolados. Condições semelhantes são esperadas nas regiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá.

Mesmo com o calor predominante, julho já registra volume de chuva acima da média em diferentes cidades acreanas. Em Mâncio Lima, o acumulado chegou a 145 milímetros. Tarauacá soma 64 milímetros; Cruzeiro do Sul, 62 milímetros; e Brasileia, 83 milímetros.

Em Mâncio Lima e Brasileia, o volume registrado no mês já ultrapassou o dobro da média histórica para julho. Os dados mostram que, embora o período seja tradicionalmente mais seco, as chuvas pontuais tiveram intensidade suficiente para elevar os acumulados.

A previsão também indica que não há expectativa de uma nova onda de frio polar nos próximos dias. O inverno acreano segue dentro da normalidade climática, com alternância entre períodos de calor e eventuais chuvas localizadas, conforme informações publicadas pelo portal O Tempo Aqui.