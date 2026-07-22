Emater adquire 27 microtratores para agricultores familiares do Acre

Microtratores apoiarão produtores rurais/Foto: Reprodução

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Acre (Emater) avançou no processo de aquisição de 27 microtratores destinados ao fortalecimento da agricultura familiar no estado. A medida foi oficializada em portaria publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (22).

Segundo o documento, os equipamentos serão utilizados para melhorar a infraestrutura produtiva da cadeia da horticultura, atividade que engloba o cultivo de verduras, legumes, plantas medicinais, temperos e outras culturas desenvolvidas, principalmente, em pequenas propriedades.

A aquisição foi realizada por meio de contrato firmado entre a Emater e a empresa Belrio Comércio de Máquinas e Equipamentos. A portaria publicada designa os servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do acordo.

Os microtratores são equipamentos de pequeno porte utilizados em diferentes etapas da produção rural, como preparo e revolvimento do solo, abertura de sulcos e apoio ao plantio. Por serem menores que os tratores convencionais, podem ser usados em propriedades com áreas reduzidas e locais de difícil acesso.

A expectativa é que as máquinas reduzam o esforço manual dos agricultores, ampliem a capacidade de produção e contribuam para o fortalecimento da horticultura no Acre.

A publicação, no entanto, não informa o valor total da compra, o prazo para a entrega dos equipamentos nem os municípios e produtores que serão contemplados.