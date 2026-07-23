Conhecido por atuar na restauração de imóveis pós-desastres, Levi deixa esposa e três filhos/ Foto: Reprodução

O empresário israelense-norte-americano Yakir Levi, de 45 anos, conhecido por sua participação no reality show The Americans, faleceu na última segunda-feira (20/7) após cair do 28º andar de um hotel de luxo na região de Sunny Isles Beach, na Flórida. As informações sobre o caso foram confirmadas publicamente pelas autoridades locais na quarta-feira (22/7).

Serviços de emergência da polícia local e do Corpo de Bombeiros de Miami-Dade foram acionados para o local da ocorrência por volta das 21h30 de segunda-feira, onde constataram o óbito do empresário. De acordo com o departamento de polícia responsável pelo caso, Levi estava sozinho na acomodação no momento da queda, e as análises iniciais descartaram a ocorrência de ato criminoso praticado por terceiros. A principal linha de investigação aponta para a hipótese de suicídio.

Nascido em Ramla, em Israel, Levi migrou para os Estados Unidos com recursos financeiros reduzidos, fato relatado durante sua trajetória no programa televisivo, cujo formato acompanhava imigrantes em busca de estabilidade e êxito financeiro no mercado norte-americano.

No país, consolidou sua carreira no setor de restauração de propriedades imobiliárias atingidas por desastres naturais, incêndios e inundações. Atualmente, mantinha residência em Los Angeles, na Califórnia, acumulando dezenas de milhares de seguidores em redes sociais, onde publicava conteúdos sobre sua rotina profissional e pessoal. O empresário deixa esposa e três filhos.

O Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece suporte emocional e prevenção do suicídio de forma gratuita e confidencial. O atendimento funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, pelo telefone 188 ou pelo site cvv.org.br.

Na rede pública do Sistema Único de Saúde (SUS), o atendimento especializado é prestado nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Em casos de emergência ou crise, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pode ser acionado pelo telefone 192.