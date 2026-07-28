Hospital abre seleção para bolsas em projeto de alimentação

Bolsistas atuarão no Alimenta Cidades/Foto: Reprodução

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre abriu inscrições para selecionar profissionais interessados em atuar como bolsistas no projeto Alimenta Cidades Rio Grande do Sul.

A iniciativa é desenvolvida em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Os selecionados integrarão uma equipe de pesquisa responsável pelas atividades previstas no projeto.

O edital informa que a atuação poderá ter duração de até 22 meses. Entretanto, o extrato publicado não apresenta a quantidade de bolsas, os valores ou os requisitos exigidos para cada função.

As inscrições seguem abertas até o dia 11 de agosto e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet. No último dia, o formulário ficará disponível até as 17h.

Os candidatos precisam acessar a área do pesquisador no portal do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e procurar o Edital nº 6/2026. O documento completo reúne as funções disponíveis, os critérios de participação e as etapas da seleção.

A abertura do processo seletivo foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (28).