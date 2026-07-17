Enchentes no Texas deixam ao menos dois mortos, diz governador

Pelo menos duas pessoas morreram nas enchentes no centro do Texas, informou o governador Greg Abbott a jornalistas nesta quinta-feira (16).

Uma das vítimas é um homem, próximo a Comfort, no Texas, que foi arrastado enquanto estava em um trailer, disse Abbott durante a coletiva de imprensa. A outra vítima é uma pessoa em Uvalde, que foi arrastada enquanto dirigia, acrescentou ele.

Equipes de resgate realizaram mais de 230 salvamentos, afirmou Abbott durante uma coletiva de imprensa.

Mais de 85 barcos, 20 aeronaves e 200 veículos de grande porte foram mobilizados para auxiliar nos resgates, disse o governador.

“A vida humana continua sendo o foco neste momento”, disse Abbott.

Enchentes em 2025 deixaram mais de 100 mortos

Nas primeiras horas do dia 4 de julho de 2025, fortes chuvas atingiram comunidades no Texas, estado no sul dos Estados Unidos, enquanto a população ainda estava dormindo.

Bairros inteiros desapareceram em inundações repentinas durante todo o fim de semana, enquanto moradores e participantes de acampamentos foram arrastados pelas águas.

O número de mortos em todo o estado ultrapassou 100, e os esforços de busca e resgate continuam.

À medida que as comunidades tentam se recuperar das inundações, surgem dúvidas sobre como essa tragédia aconteceu. Vários fatores agravantes tornaram a inundação no centro do Texas o pior cenário possível.

Chuva esperada para todo o verão caiu sobre solo seco

O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos começou a prever risco de inundação no Condado de Kerr na manhã de quinta-feira (3), com perspectiva de enchente perigosa.

Mas as condições se tornaram fatais quando uma quantidade de chuva equivalente ao que era esperado em um verão inteiro caiu em apenas algumas horas em algumas áreas na manhã de sexta-feira.

A área de Hunt, por exemplo, recebeu cerca de 165 milímetros de chuva em apenas três horas — algo que ocorre em um a cada cem anos na região.

Assim, a chuva torrencial elevou o nível dos rios e provocou inundações repentinas. O nível do rio Guadalupe, que atravessa diversos acampamentos de verão, subiu de cerca de 90 cm para 9 metros na sexta-feira (4).

Além disso, a seca no centro do estado é uma das piores no país. O solo extremamente seco dificulta a absorção de chuva e deixa a região particularmente suscetível a inundações.

As fortes chuvas são exemplos de como o aumento das temperaturas no mundo leva a clima a extremos, eventos que estão se tornando cada vez mais frequentes.

O Texas já registrou várias inundações perigosas neste ano, e os Estados Unidos registraram recorde de emergências por inundações repentinas no ano passado.

Acampamentos infantis em áreas com alto risco

Há pelo menos 18 acampamentos, incluindo o Camp Mystic, ao longo do rio Guadalupe. Muitos deles estão em áreas com alto risco de inundação.

Alguns estavam com campistas quando as enchentes atingiram a região. O Camp Mystic, um acampamento cristão feminino, tinha cerca de 750 campistas.

Como o rio subiu mais de 6 metros em menos de duas horas na sexta-feira, pelo menos 12 desses acampamentos sofreram danos causados ​​pelas enchentes. Alguns deles foram catastróficos.

Quando cai mais chuva do que o solo consegue absorver, a água desce a encosta, puxada pela gravidade para córregos, riachos e rios. A chuva enche os cursos d’água e o excesso transborda — ainda assim, isso ocorre em padrões previsíveis, que acompanham o terreno.

O Camp Mystic está localizado em uma confluência perigosa do rio Guadalupe, e do riacho Cypress.

Grande parte do acampamento está em uma área com ao menos algum nível de risco de inundação, de acordo com a Camada Nacional de Risco de Inundação da FEMA, a Agência Federal de Gestão de Emergências dos EUA.

A inundação derrubou a parede de ao menos um prédio no Camp Mystic e deixou uma cabana coberta de terra e lama, com colchões de espalhados pelo chão.. A linha d’água foi vista quase alcançando a porta.

A administração do local informou que 27 campistas e monitoras morreram com as enchentes. As autoridades ainda buscam por desaparecidos.

Dez minutos ao norte fica o Camp La Junta, um acampamento só para meninos.

Grandes áreas da propriedade do Camp La Junta também estão na zona de inundação de Guadalupe, ou pelo menos na área que pode ser atingida pela enchente que ocorre a cada 100 anos, de acordo com a Camada Nacional de Risco de Inundação da FEMA.

Ainda assim, vários de seus prédios estejam localizados na zona de menor risco ou totalmente fora das zonas de inundação.

Não houve fatalidades no La Junta.

“Fadiga de alertas” meteorológicos

Inundações repentinas durante a noite podem representar o maior perigo.

Muitas pessoas no Texas estavam dormindo quando as enchentes começaram, dificultando a resposta aos alertas meteorológicos, especialmente em locais como Hunt, que têm serviço de celular extremamente limitado.

Porém, em áreas com sinal regular, os moradores recebem alertas meteorológicos a qualquer hora do dia ou da noite.

Em Texas Hill Country, onde enchentes repentinas acontecem frequentemente por tempestades de verão, a chamada “fadiga de alertas” pode acontecer.

Em áreas próximas, houve alguns alertas críticos: um alerta de enchente repentina foi emitido para o Condado de Kerr à 1h14, no horário local. Em seguida, houve uma série de alertas, que culminaram em uma emergência de enchente repentina às 4h03.

A cidade de Kerrville recebeu um alerta de emergência de enchente repentina às 5h34, também no horário local.

Mas a escuridão da noite também pode dificultar que as pessoas que estão fugindo consigam avaliar a profundidade da água, ver o aumento do nível dela e identificar possíveis perigos, como detritos ou linhas de energia caídas na água.

Rob Kelly, juiz do Condado de Kerr, afirmou que a área sofre inundações o tempo todo, mas as autoridades não tinham motivos para acreditar que uma tão destrutiva estivesse por vir.

“Não tínhamos motivos para acreditar que isso seria parecido com o que aconteceu aqui, nenhum”, relatou.

(Com informações de Mary Gilbert, Renée Rigdon e Angela Fritz, da CNN)

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por lucasoliveira.

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