Fortnite adiciona skins de “A Odisseia” em jogo

As skins de Odisseu podem ser adquiridas a partir das 21h

Os jogadores de “Fortnite” poderão ter a opção de escolher o personagem Odisseu, de Matt Damon no filme “A Odisseia”, para as partidas. O anúncio foi feito pela Epic Games e as skins poderão ser adquiridas na loja a partir de 17 de julho.

De acordo com um artigo publicado na revista Variety, os jogadores tiveram a chance de competir na Copa Odisseia Solo nos modos Battle Royale e Construção Zero, na qual os melhores colocados receberiam o Traje de Odisseu. O desafio, no entanto, terminou nesta quinta-feira (16).

As skins de Odisseu podem ser adquiridas a partir das 21h (horário de Brasília). A data coincide com o lançamento do filme nos cinemas.

O traje de Odisseu inclui um estilo alternativo com o capacete, além do acessório para as costas, Arco de Odisseu, e da picareta Espada de Odisseu. Já o traje de Agamenon reflete o papel de Benny Safdie, com o acessório para as costas Escudo e a picareta Espada.

“A Odisseia”

O novo filme de Christopher Nolan é uma adaptação de uma das histórias mais antigas que sobreviveram na humanidade. O filme de quase três horas da Universal Pictures é o primeiro longa-metragem filmado inteiramente com câmeras IMAX e traz, entre o elenco estrelado, protagonismo dos atores Matt Damon, Anne Hathaway e Tom Holland.

“A Odisseia” adapta o clássico poema de Homero, escrito na Grécia Antiga, há cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. A história acompanha a jornada de 10 anos do herói Odisseu (Ulisses) tentando retornar à sua ilha natal, Ítaca, após a Guerra de Troia, enfrentando deuses irados e criaturas míticas.

O filme custou o tal de US$ 250 milhões (cerca de R$ 1,3 bilhão) para ser produzido.

*Sob supervisão de Gabriela Maraccini

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por anabertolaccini.

Conteúdo Original / Fonte: anabertolaccini