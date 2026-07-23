Entenda o novo passo para realização de concurso público da Ufac

Preparativos do concurso seguem na Ufac/Foto: Reprodução

A preparação do novo concurso público da Universidade Federal do Acre (Ufac) recebeu um ajuste no contrato firmado com a instituição responsável pela organização e aplicação das provas.

A seleção será destinada ao provimento de cargos efetivos de técnico-administrativo em educação de níveis médio e superior. O documento analisado não informa o número de vagas, os cargos contemplados, os salários ou a data prevista para publicação do edital.

O serviço contratado inclui elaboração, diagramação e impressão das provas, além da logística e dos demais procedimentos necessários para a realização do concurso público.

A instituição responsável também deverá executar as etapas relacionadas à organização e aplicação dos exames. O contrato foi firmado com o Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano.

O termo aditivo acrescenta aproximadamente 0,94% ao valor inicial atualizado do contrato. Com a alteração, o montante passa a ser de R$ 156.670,80.

A vigência contratual segue até 3 de março de 2027. O ajuste representa a continuidade dos procedimentos administrativos, mas ainda não significa abertura de inscrições ou publicação imediata do edital.

Os interessados devem acompanhar exclusivamente os canais oficiais da Ufac e da futura banca organizadora. Informações sobre vagas, requisitos, etapas, taxas e cronograma somente poderão ser confirmadas após a divulgação do edital.

O avanço consta no Extrato de Termo Aditivo nº 49/2026, publicado na edição desta quinta-feira (23) do Diário Oficial da União (DOU).