23/07/2026
ContilNet Notícias Logo

Entenda o novo passo para realização de concurso público da Ufac

Seleção terá cargos administrativos de níveis médio e superior

Por Dry Alves, ContilNet 23/07/2026 às 21:05
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Entenda o novo passo para realização de concurso público da Ufac
Preparativos do concurso seguem na Ufac/Foto: Reprodução

A preparação do novo concurso público da Universidade Federal do Acre (Ufac) recebeu um ajuste no contrato firmado com a instituição responsável pela organização e aplicação das provas.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A seleção será destinada ao provimento de cargos efetivos de técnico-administrativo em educação de níveis médio e superior. O documento analisado não informa o número de vagas, os cargos contemplados, os salários ou a data prevista para publicação do edital.

O serviço contratado inclui elaboração, diagramação e impressão das provas, além da logística e dos demais procedimentos necessários para a realização do concurso público.

A instituição responsável também deverá executar as etapas relacionadas à organização e aplicação dos exames. O contrato foi firmado com o Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano.

O termo aditivo acrescenta aproximadamente 0,94% ao valor inicial atualizado do contrato. Com a alteração, o montante passa a ser de R$ 156.670,80.

A vigência contratual segue até 3 de março de 2027. O ajuste representa a continuidade dos procedimentos administrativos, mas ainda não significa abertura de inscrições ou publicação imediata do edital.

Os interessados devem acompanhar exclusivamente os canais oficiais da Ufac e da futura banca organizadora. Informações sobre vagas, requisitos, etapas, taxas e cronograma somente poderão ser confirmadas após a divulgação do edital.

O avanço consta no Extrato de Termo Aditivo nº 49/2026, publicado na edição desta quinta-feira (23) do Diário Oficial da União (DOU).

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.