Área terá camarotes e banheiros próprios/Foto: Reprodução

A ExpoTarauacá 2026 contará com uma área destinada à instalação de pelo menos 30 camarotes empresariais. O evento será realizado entre os dias 26 e 30 de agosto, no Parque de Exposições do município.

O espaço reservado terá aproximadamente 280 metros quadrados, com dimensões estimadas em 35 metros de comprimento por oito metros de largura. A estrutura será destinada à exploração comercial durante os cinco dias de programação.

Além dos camarotes, o projeto deverá contemplar acessos, escadarias, instalações elétricas, mobiliário, decoração e banheiros químicos exclusivos. A montagem também terá de seguir as normas de segurança, acessibilidade e as orientações dos órgãos responsáveis.

A empresa que futuramente assumir a área ficará responsável pela elaboração do projeto executivo, definição do formato dos camarotes, montagem, manutenção, operação comercial e desmontagem de toda a estrutura.

Antes da abertura oficial da feira, os camarotes deverão estar completamente instalados e liberados para funcionamento. A prefeitura iniciou uma pesquisa de mercado para definir o valor de referência da futura cessão do espaço.

Empresas ligadas à produção de eventos, entretenimento, montagem de estruturas e exploração comercial de camarotes poderão encaminhar estimativas pelo e-mail cotacoestk@gmail.com ou entregá-las presencialmente na prefeitura. O prazo será de três dias úteis.

A pesquisa de mercado para a implantação dos camarotes da ExpoTarauacá saiu no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (23).