Donna é a vaca mais valiosa do planeta/Foto: Reprodução

A vaca mais cara do mundo é brasileira, pertence à raça nelore e tem ligação com um conhecido nome da música sertaneja. Donna FIV CIAV alcançou uma avaliação de R$ 54 milhões durante um leilão realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná.

O recorde foi estabelecido em novembro de 2025, quando 25% dos direitos sobre o animal foram negociados por R$ 13,5 milhões. A transação projetou o valor total da matriz e colocou Donna no topo do mercado mundial de gado de elite.

Entre os novos coproprietários está a Nelore Huff, empresa do cantor Murilo Huff. A participação foi adquirida em parceria com a Nelore Traia Veia. Também integram o grupo de proprietários a Casa Branca Agropastoril, a Agropecuária Mata Velha e a Nelore LMC.

Donna tem dez anos e foi reconhecida como a Melhor Matriz do Ranking Nacional Nelore 2023/2024. Ela é filha de Parla FIV AJJ, que já havia alcançado uma avaliação de R$ 27 milhões, com o touro Bin Ben da Santa Nice.

O alto valor não está relacionado à produção comum de carne. A valorização considera principalmente o potencial genético e reprodutivo da matriz, capaz de gerar embriões e descendentes com características desejadas por criadores de gado de elite.

Antes de Donna, o recorde havia pertencido a outras matrizes brasileiras. Carina FIV do Kado foi avaliada em R$ 24 milhões em 2024, enquanto Viatina-19 FIV Mara Móveis alcançou aproximadamente R$ 21,5 milhões.