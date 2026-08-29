Entidade corrige informação e confirma que líder Ashaninka Américo Pascual está vivo

Organização de monitoramento territorial havia informado anteriormente a morte de Américo Pascual Tumisha/ Foto: Reprodução

A Organização Regional Aidesep Ucayali (ORAU) retificou um comunicado emitido anteriormente e confirmou que a liderança indígena Ashaninka Américo Pascual Tumisha está viva e em segurança ao lado de seus familiares. Ele pertence à comunidade Onconashari, localizada no distrito de Yurúa, no Peru, área próxima à fronteira com o Brasil.

A entidade, que atua no monitoramento territorial e na proteção de defensores ambientais na região, havia divulgado o suposto homicídio do líder comunitário. Após a verificação das informações no local, a ORAU corrigiu o relato público, levando entidades parceiras e veículos de imprensa a atualizarem as publicações sobre o caso.

A difusão inicial do alarme ocorreu em um ambiente de forte instabilidade territorial e de difícil acesso à comunicação. A região transfronteiriça entre o Peru e o Acre registra um aumento no avanço de atividades ilícitas, como o desmatamento ilegal, o narcotráfico e a pressão de invasores sobre as terras indígenas.

Apesar da retificação sobre a situação física de Américo Pascual, entidades indigenistas alertam que o episódio reflete o grau de risco e o clima de intimidação permanente enfrentado por dirigentes comunitários na faixa de fronteira.

Diante da confirmação de que a liderança está em segurança, as organizações de proteção informaram que manterão o acompanhamento do cenário na região. O objetivo é reforçar a articulação entre as comunidades e as autoridades dos dois países para conter o avanço do crime organizado e assegurar a integridade dos territórios tradicionais.