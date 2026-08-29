29/08/2026
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Prefeitura de Cruzeiro recolhe 46 toneladas de resíduos durante o Festival da Farinha

Trabalho no Complexo Esportivo do Aeroporto Velho mobiliza dezenas de servidores diariamente

Por Redação ContilNet
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Prefeitura de Cruzeiro recolhe 46 toneladas de resíduos durante o Festival da Farinha
Volume recolhido inclui material orgânico, garrafas plásticas e outros itens recicláveis/ Foto: Ascom

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação, já recolheu 46 toneladas de resíduos no Complexo Esportivo do Aeroporto Velho durante os três primeiros dias do Festival da Farinha, iniciado na quarta-feira, 26.

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Na quarta-feira, 26, foram recolhidas 19 toneladas de resíduos. Na quinta-feira, 27, as equipes retiraram 12 toneladas, sendo oito toneladas de material orgânico e quatro toneladas de materiais recicláveis. A operação contou com 25 servidores.

Trabalho no Complexo Esportivo do Aeroporto Velho mobiliza dezenas de servidores diariamente/ Foto: Ascom

Já na sexta-feira, 28, o volume chegou a 15 toneladas, sendo 12 toneladas de material orgânico e três toneladas de garrafas plásticas. Para manter a limpeza e a organização do espaço, 22 servidores atuaram na operação durante o dia.

Ação da Secretaria de Obras visa manter o espaço limpo para visitantes e feirantes/ Foto: Ascom

Ao todo, nos três dias, foram recolhidas 46 toneladas de resíduos. O trabalho faz parte da estrutura montada pela Prefeitura para garantir que o Complexo Esportivo permaneça limpo e organizado durante o Festival da Farinha, que reúne grande público, produtores, empreendedores e visitantes. Além da coleta, as equipes realizam a manutenção e a limpeza dos espaços ao longo da programação.

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Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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