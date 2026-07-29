29/07/2026
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Projeto amplia materiais pedagógicos para inclusão de estudantes

Ação reforçará condições de aprendizagem

Por Dry Alves, ContilNet
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Projeto amplia materiais pedagógicos para inclusão de estudantes
Materiais serão usados por estudantes/Foto: Reprodução

Um projeto voltado ao fortalecimento da inclusão social e do processo de ensino-aprendizagem receberá novos materiais pedagógicos, de expediente e de limpeza no Acre.

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A iniciativa será executada pelo Comitê Executivo Samuel Barreira, por meio de uma parceria firmada com a Secretaria de Estado de Educação e Cultura. O objetivo é oferecer melhores condições para o desenvolvimento educacional e social dos estudantes atendidos.

Os recursos serão repassados em uma única parcela e deverão ser aplicados conforme o plano de trabalho aprovado pela pasta. A parceria terá vigência de 12 meses, contados desde a assinatura realizada em 8 de julho.

O termo também prevê a possibilidade de prorrogação, desde que o pedido seja devidamente fundamentado, apresentado com antecedência e autorizado pela Secretaria de Educação.

A iniciativa foi formalizada pelo Termo de Fomento nº 48/2026, publicado nas páginas 34 e 35 do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (29).

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