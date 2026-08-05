Epitaciolândia alcança nota 7,2 e lidera ranking do Ideb no Acre

Rede municipal alcançou nota histórica 7,2/Foto: Reprodução

Epitaciolândia entrou para a história da educação acreana. O município conquistou o 1º lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) entre todas as redes municipais do Estado do Acre, alcançando a expressiva nota 7,2, a maior já registrada entre os municípios acreanos desde a criação do indicador.

Os dados oficiais divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) confirmam um marco histórico para a educação pública municipal. O desempenho coloca Epitaciolândia no topo do ranking estadual e consolida o município como referência em qualidade de ensino, planejamento educacional e compromisso com a aprendizagem.

Esse resultado representa a concretização de um sonho idealizado em 2021, alcançado com êxito graças à valorização dos profissionais da educação, ao planejamento estratégico e ao compromisso permanente com a excelência do ensino público.

Mais do que um resultado estatístico, a nota 7,2 representa o reflexo de um trabalho construído ao longo dos anos, baseado em investimentos na educação, fortalecimento da gestão escolar, acompanhamento pedagógico e desenvolvimento de ações voltadas para a melhoria contínua da aprendizagem.

A conquista é fruto da dedicação de professores, gestores escolares, coordenadores pedagógicos, servidores da educação, estudantes e famílias, que, unidos, transformaram desafios em resultados concretos e fizeram da educação municipal um exemplo para todo o Acre.

O resultado também evidencia que políticas públicas planejadas e executadas com responsabilidade produzem impactos reais na aprendizagem dos estudantes. A Prefeitura de Epitaciolândia tem mantido investimentos na estrutura das escolas, na formação continuada dos educadores e no fortalecimento das práticas pedagógicas, consolidando uma rede de ensino cada vez mais eficiente e preparada para os desafios do futuro.

Ao alcançar a maior nota do IDEB já registrada entre os municípios acreanos, Epitaciolândia escreve um novo capítulo em sua história. O feito ultrapassa fronteiras e demonstra que é possível oferecer educação pública de excelência quando há planejamento, valorização das pessoas e compromisso permanente com a qualidade do ensino.

A marca histórica de 7,2 passa a representar não apenas um número, mas o reconhecimento de um trabalho coletivo que transforma vidas e inspira toda a comunidade escolar. Hoje, Epitaciolândia celebra uma conquista inédita, que enche de orgulho seus educadores, estudantes e famílias e ficará registrada como um dos maiores marcos da educação pública do Acre.