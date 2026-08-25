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Tempo quente e seco predomina no Acre nesta terça; máximas chegam a 35°C

Previsão do pesquisador Davi Friale indica sol com variação de nuvens e baixa probabilidade de temporais no estado

Por Redação ContilNet
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Domingo de tempo seco: confira a previsão do tempo para todas as cidades do Acre
Praça da Revolução/ Foto: Reprodução

O tempo quente e seco predomina em todo o Acre nesta terça-feira (25). De acordo com a previsão do pesquisador meteorológico Davi Friale, divulgada no portal O Tempo Aqui, as condições atmosféricas favorecem o calor intenso e a baixa umidade do ar não apenas em território acreano, mas também em Rondônia, no Amazonas, em Mato Grosso, em Goiás, no Distrito Federal e nas áreas vizinhas da Bolívia e do Peru.

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Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, que englobam o Leste e o Sul do estado, o dia será marcado por sol entre nuvens. Há possibilidade de chuvas rápidas e isoladas em pontos específicos, com probabilidade muito baixa de ocorrência de temporais ou rajadas de vento intensas. Durante a tarde, os índices de umidade relativa do ar devem cair para marcas entre 40% e 50%, com máxima atingindo até 95% no período da manhã. Os ventos sopram entre fracos e calmos, sem direção definida.

Nas regiões Centro e Oeste do estado, abrangendo os municípios das microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, a previsão também aponta predomínio de sol com momentos de nebulosidade e chance de pancadas rápidas. A umidade relativa do ar mínima oscila entre 50% e 60% à tarde, alcançando até 100% nas primeiras horas do dia.

Confira a variação das temperaturas por município:

  • Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: Mínimas entre 21°C e 23°C e máximas entre 32°C e 34°C.

  • Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: Mínimas entre 20°C e 22°C e máximas variando de 33°C a 35°C.

  • Plácido de Castro e Acrelândia: Mínimas entre 21°C e 23°C e máximas entre 32°C e 34°C.

  • Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus: Mínimas entre 21°C e 23°C e máximas entre 33°C e 34°C.

  • Tarauacá e Feijó: Mínimas entre 22°C e 24°C e máximas de 32°C a 34°C.

  • Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: Mínimas entre 22°C e 24°C e máximas entre 31°C e 33°C.

  • Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: Mínimas entre 22°C e 24°C e máximas entre 31°C e 33°C.

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