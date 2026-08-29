EUA anunciam US$ 3,6 milhões em ajuda ao Nepal após tragédia com 675 mortos

País asiático registra 2,5 mil desaparecidos e prevê custo de até US$ 5 bilhões para reconstrução

EUA anunciam verba de emergência para alimentar 10 mil famílias afetadas no Nepal/ Foto: Reprodução

Os Estados Unidos anunciaram neste sábado (29) o envio de um pacote de assistência humanitária de US$ 3,6 milhões (cerca de R$ 18,7 milhões) para o Nepal. O país asiático enfrentou intensos deslizamentos de terra e enchentes ao longo da semana, que deixaram ao menos 675 mortos e 2.301 feridos atendidos pelos serviços de saúde.

De acordo com o Departamento de Estado americano, o repasse inclui socorro emergencial direto e fornecimento de alimentos por até três meses para cerca de 10 mil famílias atingidas pelas tempestades.

A tragédia ainda pode se agravar nos próximos dias. A polícia nepalesa estima que cerca de 2,5 mil pessoas continuam desaparecidas nos dois lados da fronteira, entre nepaleses, chineses e estrangeiros de outras nacionalidades. A previsão de mais chuvas para este fim de semana em áreas vulneráveis mantém o alerta máximo na região.

As tempestades causaram destruição generalizada em cidades próximas à fronteira, com danos graves em escolas, hospitais, estradas, usinas hidrelétricas e redes de comunicação. Cerca de 20 pontes foram completamente destruídas, o que interrompeu o fluxo de transportes e isolou vilarejos inteiros.

Para conter a crise logística e garantir o envio de insumos, o governo do Nepal solicitou que Índia e China antecipem a reabertura de rotas fronteiriças de transporte e comunicação.

Em avaliação preliminar do impacto econômico, o Ministério das Finanças do Nepal estimou que a reconstrução das zonas afetadas vai exigir um investimento entre US$ 4 bilhões e US$ 5 bilhões (entre R$ 20,8 bilhões e R$ 26 bilhões).

Países como Índia, China, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, Sri Lanka e Bangladesh manifestaram interesse em enviar equipes de busca e salvamento para o território nepalês.

Inicialmente, o governo local recusou o envio de pessoal, afirmando que suas equipes tinham capacidade de conduzir os resgates de forma autônoma. No entanto, após pressão diplomática de nações com cidadãos entre os desaparecidos, o Ministério das Relações Exteriores ajustou o posicionamento na última sexta-feira (28).

Segundo o chanceler Shisir Khanal, o Nepal aceitará apoio técnico e especializado do exterior para apoiar o plano de reconstrução e logística, mas mantém as operações de busca e salvamento em campo sob coordenação exclusiva dos socorristas nepaleses.