Incêndio destrói três ocas e queima área equivalente a 40 campos de futebol

Fogo atingiu o Santuário Sagrado dos Pajés, no Noroeste; não houve feridos

Ação de combate durou uma hora e meia e mobilizou 30 bombeiros com apoio do ICMBio/ Foto: Reprodução

Um incêndio destruiu três ocas da comunidade indígena Santuário Sagrado dos Pajés e consumiu 29 hectares de vegetação no setor Noroeste, em Brasília, neste sábado (29). A área atingida pelo fogo equivale a cerca de 40 campos de futebol, segundo medições do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Apesar do impacto às estruturas da comunidade, não houve registro de vítimas ou feridos.

A ocorrência foi registrada no trecho final da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) Norte, na altura da Quadra 311 do Noroeste. A área fica próxima ao Parque Ecológico Burle Marx e ao Parque Nacional de Brasília, conhecido como Água Mineral.

Imagens captadas por um drone da corporação registraram a dimensão do trecho queimado e mostraram a proximidade das chamas com as habitações da reserva indígena.

A operação de controle das chamas durou cerca de uma hora e meia e mobilizou 30 militares e cinco viaturas do Corpo de Bombeiros, além do apoio de equipes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Para conter o avanço do fogo na vegetação rasteira, os socorristas utilizaram equipamentos manuais específicos para queimadas florestais, como sopradores e abafadores.

Após a extinção do fogo principal, as equipes permaneceram na região para realizar o rescaldo e monitorar o terreno, com o objetivo de conter focos remanescentes e evitar o ressurgimento das chamas.