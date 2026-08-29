29/08/2026
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Incêndio destrói três ocas e queima área equivalente a 40 campos de futebol

Fogo atingiu o Santuário Sagrado dos Pajés, no Noroeste; não houve feridos

Por Redação ContilNet
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Incêndio destrói três ocas e queima área equivalente a 40 campos de futebol
Ação de combate durou uma hora e meia e mobilizou 30 bombeiros com apoio do ICMBio/ Foto: Reprodução

Um incêndio destruiu três ocas da comunidade indígena Santuário Sagrado dos Pajés e consumiu 29 hectares de vegetação no setor Noroeste, em Brasília, neste sábado (29). A área atingida pelo fogo equivale a cerca de 40 campos de futebol, segundo medições do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

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Apesar do impacto às estruturas da comunidade, não houve registro de vítimas ou feridos.

A ocorrência foi registrada no trecho final da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) Norte, na altura da Quadra 311 do Noroeste. A área fica próxima ao Parque Ecológico Burle Marx e ao Parque Nacional de Brasília, conhecido como Água Mineral.

Imagens captadas por um drone da corporação registraram a dimensão do trecho queimado e mostraram a proximidade das chamas com as habitações da reserva indígena.

A operação de controle das chamas durou cerca de uma hora e meia e mobilizou 30 militares e cinco viaturas do Corpo de Bombeiros, além do apoio de equipes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Para conter o avanço do fogo na vegetação rasteira, os socorristas utilizaram equipamentos manuais específicos para queimadas florestais, como sopradores e abafadores.

Após a extinção do fogo principal, as equipes permaneceram na região para realizar o rescaldo e monitorar o terreno, com o objetivo de conter focos remanescentes e evitar o ressurgimento das chamas.

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