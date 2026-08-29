Silvia Abravanel usa imagem de Silvio Santos em propaganda eleitoral e gera críticas

Filha de Silvio Santos concorre a vaga de deputada federal por São Paulo com R$ 47 milhões em bens/ Foto: Reprodução

A ex-apresentadora de televisão Silvia Abravanel, candidata a deputada federal pelo PSD em São Paulo, usou a imagem de seu pai, o apresentador Silvio Santos (1930–2024), na propaganda do horário eleitoral gratuito na televisão. A inserção provocou reações negativas e críticas de usuários em redes sociais neste sábado (29).

No vídeo exibido na programação eleitoral, de aproximadamente 15 segundos, a ex-comandante de atrações infantis como o Bom Dia & Cia faz menção à trajetória do fundador do SBT na criação da maratona beneficente Teleton.

“Silvio Santos, meu pai, criou o Teleton e agora é a minha vez de lutar pelas famílias atípicas como ele sempre fez”, diz a candidata no trecho veiculado na TV. Silvio Santos morreu em agosto de 2024, aos 93 anos.

A veiculação da peça repercutiu de forma negativa em plataformas digitais, com publicações de internautas questionando o uso da figura do comunicador para fins de apelo eleitoral e a menção a causas sociais ligadas à emissora.

A candidatura da ex-apresentadora foi oficializada durante a convenção estadual do PSD paulista, realizada no dia 26 de julho.

Na declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral para o registro do pleito, Silvia Abravanel informou possuir um patrimônio total de R$ 47,2 milhões. O montante é composto majoritariamente por investimentos no sistema financeiro, imóveis urbanos, cotas societárias e depósitos sob negociação judicial.

Entre os itens discriminados na lista de bens apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), destacam-se uma aplicação em LCI junto ao Banco Santander no valor de R$ 17,2 milhões, um imóvel residencial avaliado em R$ 7,5 milhões e um depósito em juízo de R$ 6,7 milhões referente a questionamentos sobre o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD).