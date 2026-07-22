Expoacre terá R$ 2,5 milhões para estrutura e apoio a negócios

Convênio financiará ações na Expoacre/Foto: Reprodução

A estruturação da 51ª Expoacre contará com investimento de R$ 2,5 milhões. O convênio entre a Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete) e o Sebrae no Acre foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (22).

O acordo prevê a preparação do espaço físico e a oferta do suporte logístico necessário à realização da feira. O Governo do Acre e o Sebrae serão responsáveis por R$ 1,25 milhão cada um.

Segundo o extrato, os recursos estaduais serão provenientes do Tesouro. A participação do Sebrae estará vinculada ao projeto de oportunidades de negócios destinado às micro e pequenas empresas.

A parceria busca ampliar a participação dos empreendedores acreanos na Expoacre, facilitar o acesso a novos mercados e incentivar a realização de negócios durante o evento. A proposta também menciona ações voltadas à inovação, à geração de emprego e renda e ao desenvolvimento econômico regional.

O convênio terá vigência até 31 de dezembro de 2026. A publicação, no entanto, não detalha como os R$ 2,5 milhões serão distribuídos entre montagem de estruturas, logística e demais atividades previstas.

Realizada em Rio Branco, a Expoacre reúne empresas, produtores rurais, instituições públicas e empreendedores de diferentes setores da economia.