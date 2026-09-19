Família encontra toca com filhotes de coelho e encanta crianças

Família encontra toca cheia de filhotes de coelho e registra a surpresa das crianças ao conhecer os bichinhos de diferentes cores/Foto: Reprodução

Uma família teve uma surpresa ao encontrar uma toca cheia de filhotes de coelho. O momento foi registrado em vídeo e chamou atenção pela quantidade de coelhinhos e pela reação das crianças ao conhecerem os animais de perto.

No vídeo, os pequenos observam os filhotes, que têm diferentes cores, enquanto a família retira os animais da toca para protegê-los. A cena rendeu comentários divertidos nas redes sociais, principalmente sobre a reação das crianças ao verem os diferentes filhotes. O vídeo também despertou lembranças de infância entre os internautas que já tiveram contato ou criaram coelhinhos.