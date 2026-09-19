Previsão indicada pela plataforma apontava possibilidade de elevação do índice ao longo da noite

Índice de Rio Branco coloca a qualidade do ar em uma faixa que exige atenção/Foto: ContilNet

Rio Branco apareceu entre as cidades brasileiras com pior qualidade do ar na tarde deste sábado (19), segundo o monitoramento da plataforma IQAir. Por volta das 16h, a capital acreana registrava AQI de 56, considerado moderado.

O índice coloca a qualidade do ar em uma faixa que exige atenção, principalmente para pessoas mais sensíveis à poluição.

A orientação para esse público é evitar ou diminuir atividades físicas prolongadas ao ar livre durante os períodos de maior concentração de poluentes. O uso de máscara também pode ajudar a reduzir a exposição.

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Outra recomendação é manter portas e janelas fechadas quando a qualidade do ar estiver pior e, em ambientes internos, utilizar purificadores, quando disponíveis.

A previsão indicada pela plataforma apontava possibilidade de elevação do índice ao longo da noite, podendo chegar a 62.