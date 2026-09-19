23/09/2026
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Alerta: Rio Branco aparece entre as cidades com pior qualidade do ar neste sábado

Previsão indicada pela plataforma apontava possibilidade de elevação do índice ao longo da noite

Por Juan Vinícius, ContilNetAtualizado
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Alerta: Rio Branco aparece entre as cidades com pior qualidade do ar neste sábado
Índice de Rio Branco coloca a qualidade do ar em uma faixa que exige atenção/Foto: ContilNet

Rio Branco apareceu entre as cidades brasileiras com pior qualidade do ar na tarde deste sábado (19), segundo o monitoramento da plataforma IQAir. Por volta das 16h, a capital acreana registrava AQI de 56, considerado moderado.

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O índice coloca a qualidade do ar em uma faixa que exige atenção, principalmente para pessoas mais sensíveis à poluição.

A orientação para esse público é evitar ou diminuir atividades físicas prolongadas ao ar livre durante os períodos de maior concentração de poluentes. O uso de máscara também pode ajudar a reduzir a exposição.

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Outra recomendação é manter portas e janelas fechadas quando a qualidade do ar estiver pior e, em ambientes internos, utilizar purificadores, quando disponíveis.

A previsão indicada pela plataforma apontava possibilidade de elevação do índice ao longo da noite, podendo chegar a 62.

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