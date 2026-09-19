Festival de Cinema Amazônico exibe dez filmes no Inova Amazônia Summit

As exibições são abertas ao público e acontecem a partir das 14h30, na Instalação Chico Mendes 360°

Instalação Chico Mendes 360°/Foto: Ascom

Dez filmes amazônicos serão exibidos no Festival de Cinema Amazônico durante a programação deste sábado (19), do Inova Amazônia Summit 2026, em Rio Branco. A programação é aberta ao público inscrita no evento.

As sessões começam às 14h30, na Instalação Chico Mendes 360°, ao lado do Teatro Universitário e próximo ao Centro de Convenções da Universidade Federal do Acre (Ufac), onde estão concentradas as atividades do evento realizado pelo Sebrae.

A curadoria da mostra foi realizada pelo Sebrae Nacional, com a contribuição do Sebrae no Acre na articulação com produtoras audiovisuais e cineastas do estado. De acordo com o gestor de Economia Criativa do Sebrae no Acre, Diogo Soares, o festival reúne filmes acreanos, de diretores peruanos e de outros realizadores da Amazônia.

“Têm filmes de diretores da Amazônia, como Thiago Briglia, de Roraima, que também foi painelista e que tem um trabalho incrível. Tivemos uma parceria muito grande, muito bacana com Isa Amsterdam, que tem filmes na mostra, e com outros cineastas que também enviaram seus filmes para compor essa mostra, como Alcinethe Damasceno, Silvio Margarido e Rose Farias”.

Para Soares, a iniciativa promove o encontro entre diferentes produções da região. “O mais bacana dessa mostra é que ela acaba sendo uma integração da produção audiovisual da Amazônia nesse espaço, que leva o nome de Chico Mendes e é um espaço de reconhecimento à luta do líder seringueiro”.

“Isso mostra o quanto o audiovisual também é uma forma potente de luta e de narrativas que acontecem na Amazônia, de narrativas diversas das muitas Amazônias que existem”, acrescenta Soares.

Inova Amazônia Summit 2026

O Inova Amazônia Summit 2026 é o principal encontro de bioeconomia, inovação e empreendedorismo da Amazônia Legal. A 4ª edição do evento, realizada em Rio Branco, no Acre, teve início na quinta-feira (17), e se encerra neste sábado (19).

Durante os três dias do evento, empreendedores, startups, pesquisadores, investidores, lideranças empresariais, representantes do setor público e especialistas do Brasil e do mundo se conectam para transformar o potencial da biodiversidade amazônica em negócios sustentáveis, soluções inovadoras e desenvolvimento econômico com impacto positivo para a floresta e para as pessoas.

A programação completa do Inova Amazônia Summit 2026 pode ser acessada no site do evento .

Programação do Festival de Cinema Amazônico

A programação deste sábado (19), reúne dez produções, com exibições das 14h30 às 20h30. Confira:

14h30 — “Sementes”, de Isabelle Amsterdam — 6 minutos

Da escuridão de algumas sementes nascem crianças e começa a germinar um novo planeta com a ajuda da menina água, do menino vento, do menino sol. A Mãe Terra renasce em um último respiro junto aos seus filhos e aos animais que ressurgem.

15h — “A Trégua da Flauta”, de Silvio Margarido — 17 minutos

Na Revolução Acreana, dois homens em lados opostos relembram sua amizade através da música, refletindo sobre a paz em meio à guerra.

15h30 — “A Pele do Ouro”, de Marcela Ulhoa e Yare Perdomo — 15 minutos

Documentário autobiográfico que revisita memórias de infância na Venezuela e a busca pelo ouro na Amazônia, revelando a dura condição da mulher no garimpo.

16h — “Rabiola”, de Thiago Briglia — 15 minutos

Três crianças, um brasileiro e dois venezuelanos, travam uma divertida batalha no céu de pipas, desencadeando uma nova e inesperada disputa.

16h30 — “O Nome”, de Rose Farias — 20 minutos

O curta explora as jornadas de duas pessoas trans, Rubby e Murilo, em torno do nome social, celebrando suas identidades e transformações.

17h — “A Inacreditável História do Milho Gigante”, de Aldenor Pimentel — 5 minutos

Uma pequena formiga encontra um milho gigante e precisa decidir se confia no tamanduá, seu maior predador, para guardar o alimento enquanto busca ajuda.

17h30 — “Ponte de Memórias”, de Alcinete Damasceno — 20 minutos

O documentário aborda a ponte Juscelino Kubitschek, no Acre, unindo gerações e memórias afetivas de quem a atravessa todos os dias.

18h30 — “O Chocalheiro”, de Vanessa Brandão e Leonardo Brandão — 15 minutos

A lenda do Chocalheiro, entidade misteriosa do lavrado roraimense que assombrava o imaginário infantil, ganha vida no cinema através do olhar dos irmãos Brandão.

19h — “Maués, a Garça”, de Isabelle Amsterdam — 27 minutos

O documentário apresenta a trajetória artística do multiartista Maués Melo, interrompida precocemente pelo HIV.

20h30 — “Mercado de Histórias”, de Alcinete Damasceno — 19 minutos

Três mulheres agricultoras revelam a importância da feira de produtos regionais do Mercado Elias Mansour para o sustento de suas famílias.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom