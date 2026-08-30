30/08/2026
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Família Videira promove 2ª corrida em celebração aos 10 anos da igreja

Evento acontece no dia 5 de setembro, com largada às 18h, no Conjunto Tucumã; inscrições são realizadas pelo site da organização

Por Redação ContilNet
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Família Videira promove 2ª corrida em celebração aos 10 anos da igreja
Rogéria participa da divulgação da 2ª Corrida da Família Videira, que contará com premiações para os participantes. O evento será realizado no dia 5 de setembro, em Rio Branco/Foto: Reprodução

A 2ª Corrida da Família Videira será realizada no dia 5 de setembro, em Rio Branco. A largada está prevista para as 18h, em frente à Igreja Família Videira, localizada na Avenida Norte, esquina com a Avenida Central, nº 10, no Conjunto Tucumã.

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De acordo com a divulgação do evento, a corrida integra a programação de celebração dos 10 anos de história da igreja, reunindo esporte, comunhão e adoração.

A organização também destaca que a edição deste ano terá como tema a celebração da conquista do novo prédio da Igreja Família Videira, considerado um marco para a instituição.

O valor da inscrição informado pela organização é de R$ 60. Segundo uma resposta publicada nos comentários da divulgação, as inscrições estão na última semana, com prazo informado até 7 de agosto.

Os interessados podem realizar a inscrição pelo site:

Inscrições para a 2ª Corrida da Família Videira

O evento é apresentado pela organização como uma oportunidade de unir a prática esportiva à celebração dos 10 anos da igreja e à conquista do novo espaço.

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