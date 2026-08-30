A 2ª Corrida da Família Videira será realizada no dia 5 de setembro, em Rio Branco. A largada está prevista para as 18h, em frente à Igreja Família Videira, localizada na Avenida Norte, esquina com a Avenida Central, nº 10, no Conjunto Tucumã.
De acordo com a divulgação do evento, a corrida integra a programação de celebração dos 10 anos de história da igreja, reunindo esporte, comunhão e adoração.
A organização também destaca que a edição deste ano terá como tema a celebração da conquista do novo prédio da Igreja Família Videira, considerado um marco para a instituição.
O valor da inscrição informado pela organização é de R$ 60. Segundo uma resposta publicada nos comentários da divulgação, as inscrições estão na última semana, com prazo informado até 7 de agosto.
Os interessados podem realizar a inscrição pelo site:
Inscrições para a 2ª Corrida da Família Videira
O evento é apresentado pela organização como uma oportunidade de unir a prática esportiva à celebração dos 10 anos da igreja e à conquista do novo espaço.