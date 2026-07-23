Feirão da Construção começa com filas quilométricas no Acre

A manhã desta quinta-feira foi marcada por filas quilométricas e grande movimentação de clientes na Agroboi Material de Construção, em Rio Branco. O Mega Feirão, considerado o maior feirão da construção do estado do Acre, atraiu centenas de consumidores em busca das ofertas anunciadas para a campanha.

O evento acontece nos dias 24, 25 e 26, reunindo descontos especiais em pisos, porcelanatos, revestimentos, tintas, louças, metais, ferramentas e diversos materiais para construção e reforma. Desde a abertura da loja, clientes aguardavam para aproveitar as condições exclusivas preparadas para o Mega Feirão.

A expectativa da empresa é receber milhares de pessoas durante os três dias de campanha, consolidando mais uma edição histórica do evento. Além dos preços promocionais, a ação reúne condições especiais de pagamento e oportunidades únicas para quem está construindo, reformando ou investindo.

O Mega Feirão segue até sábado, reforçando o compromisso da Agroboi Material de Construção em oferecer os menores preços do ano e proporcionar economia para os consumidores acreanos.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom