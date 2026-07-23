Parte da geração Z culpa os pais por seus fracassos, aponta pesquisa

Estudo indica que jovens atribuem aos pais problemas de saúde mental, dificuldades em relações e falta de motivação.

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Levantamento revela que parte expressiva de nascidos entre 1997 e 2010 atribui a adultos problemas de saúde mental, falta de motivação e desafios em relacionamentos.

Um estudo recente publicado pela plataforma Edubirdie apontou que uma fatia significativa dos jovens pertencentes à Geração Z tem atribuído aos pais a responsabilidade por frustrações e dificuldades em suas vidas adultas.

A pesquisa ouviu pessoas nascidas entre 1997 e 2010 para mapear como enxergam a influência familiar em seu desenvolvimento.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Gabriela Francisco para o portal METRÓPOLES, os dados revelam um padrão de atribuição externa para problemas cotidianos de saúde e convívio.

“O levantamento mostra que 25% dos jovens responsabilizam os pais por problemas de saúde física ou mental, 17% apontam a família como causa de dificuldades amorosas e de amizade, enquanto 15% culpam os responsáveis pela falta de motivação”, destacou a apuração veiculada pelo METRÓPOLES.

Estatísticas do levantamento e visão da psicologia

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, o estudo traz dados sobre o distanciamento familiar e a busca por respostas:

Responsabilização Total: Cerca de 5% dos entrevistados afirmaram culpar os pais por tudo de errado que acontece em suas rotinas.

Afastamento como Estratégia: Para evitar desgastes interpessoais, muitos jovens optam por cortar relações familiares de forma definitiva.

Repercussão Digital: Nas redes sociais, como o TikTok, relatos de jovens reforçam a ideia de que frustrações da infância impactam a confiança nos relacionamentos adultos.

Análise Psicológica: Em entrevista ao New York Post, a psicoterapeuta Jessica Anne Pressler apontou que reconhecer a origem das feridas emocionais é útil para o início do processo terapêutico, mas que a cura exige encarar a maturidade sem ficar preso ao ressentimento.

O que diz a pesquisa sobre a Geração Z e a relação com os pais?

A pesquisa revela que jovens dessa geração costumam atribuir a problemas na criação familiar suas dificuldades de saúde mental, dilemas amorosos e falta de motivação.

Qual percentual da Geração Z culpa os pais por problemas de saúde mental?

Segundo o levantamento divulgado pela Edubirdie, 25% dos jovens atribuem aos pais a responsabilidade por questões de saúde física ou mental.

O que os psicólogos recomendam para superar a fase de responsabilizar os pais?

Especialistas explicam que reconhecer a origem dos conflitos ajuda na autodescoberta, mas ressaltam que a maturidade exige ressignificar o passado para não manter a pessoa presa ao papel de vítima.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet