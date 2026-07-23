Festival da Farinha terá mais de 150 expositores em Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul está preparando o 9º Festival da Farinha, que realizará entre os dias 26 e 29 de agosto, consolidando o evento como uma das maiores vitrines da produção rural, da cultura e do empreendedorismo do Vale do Juruá. Neste ano, a programação contará com mais de 150 expositores, 35 a mais registrado na edição anterior, além da participação de dezenas de artistas locais e produtores da agricultura familiar.

Organizado pela Prefeitura, por meio das secretarias de Agricultura, Abastecimento e Pesca, Desenvolvimento Econômico e Turismo e Cultura o festival reunirá empreendedores dos segmentos de alimentação, artesanato, bioeconomia, plantas ornamentais e diversos produtos regionais.

Entre as novidades desta edição está o Espaço do Café, ambiente criado para apresentar soluções, tecnologias e produtos voltados ao fortalecimento da cafeicultura, atividade que vem ganhando destaque no município. A agricultura familiar também terá papel de protagonismo, mais de 50 produtores participarão diretamente das atividades do festival, contando ainda com o apoio de cooperativas e instituições parceiras, fortalecendo a comercialização dos produtos locais e valorizando quem produz no campo.

Artistas nacionais e locais

A programação cultural promete movimentar os dois palcos do evento. Como atracações nacionais o prefeito Zequinha Lima já anunciou as cantoras Mari Fernandes e Klessinha. E 69 artistas e grupos culturais se credenciaram junto à Prefeitura, entre cantores, bandas, DJs e grupos de dança.

A escolha do Rei e da Rainha também deverá atrair grande público no Festival da Farinha. O concurso contará com 23 candidatos, sendo 12 concorrentes ao título de rei e 11 disputando a faixa de rainha, garantindo animação e beleza à programação oficial.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom