Fim da espera: mulheres passam por cirurgias com recursos destinados por Alan Rick

Depois de anos convivendo com dores e sangramentos, mulheres acreanas começaram a sair da fila de cirurgias eletivas. A espera para centenas delas chega ao fim após o senador Alan Rick destinar R$ 9 milhões que garantiram a celebração de um convênio entre a Prefeitura de Rio Branco e o Hospital Santa Juliana.

Os procedimentos da primeira etapa do programa, realizada com R$ 4,8 milhões já liberados, começaram a ser realizados no início de julho.

Moradora de Feijó, Maria Ernande da Silva Lima aguardava há cerca de três anos pela retirada do útero e passou os últimos seis meses em Rio Branco realizando exames enquanto esperava pelo procedimento.

“Foram três anos de batalha. Graças a Deus chegou essa oportunidade para mim”, resumiu.

A filha, Maria José Lima, acompanhou todo o sofrimento da mãe. Moradora da zona rural de Feijó, ela conta que a distância até a cidade tornava a rotina ainda mais difícil quando as crises se agravavam.

“Tivemos medo de perdê-la. Quando soubemos que ela seria operada, foi uma felicidade muito grande”, disse.

Segundo o prefeito de Rio Branco, o programa marca a história da saúde municipal.

“Pela primeira vez, a Prefeitura de Rio Branco avança na oferta de procedimentos de média complexidade. É um convênio importante com o Hospital Santa Juliana, que possibilita ampliar o acesso da população às cirurgias eletivas, reduzir o tempo de espera na fila única de regulação e fortalecer a assistência especializada dentro do município”, afirmou o prefeito.

Nesta primeira etapa, serão realizados mais de 500 procedimentos pelo SUS, entre eles laqueadura tubária, histerectomia videolaparoscópica, laparotomia videolaparoscópica para drenagem e/ou biópsia, histerectomia total e histerectomia por via vaginal.

Outra paciente beneficiada é Cleidione Mendonça de Oliveira, moradora de Rio Branco. Ela esperava havia mais de um ano pela retirada do útero e chegou à cirurgia com o quadro de saúde bastante debilitado.

“Eu estava muito debilitada. Esperei mais de um ano por essa cirurgia. Graças a Deus isso aconteceu”, afirmou.

O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, destacou que a iniciativa representa um avanço na oferta de serviços à população e explicou que todas as pacientes são atendidas dentro da ordem da fila única de regulação do estado.

“Estão sendo realizados entre 10 e 15 procedimentos por semana, podendo chegar a até 60 cirurgias por mês”, explicou.

As cirurgias são realizadas por videolaparoscopia, técnica minimamente invasiva que proporciona menor tempo de recuperação e menos desconforto no pós-operatório.

Ao final do tratamento, as pacientes Maria e Cleidione fizeram questão de agradecer ao senador Alan Rick pelo investimento.

“Quero agradecer. Ele vai estar sempre nas minhas orações”, disse Maria Ernande.

“Agradeço muito, de coração. Que Deus o abençoe e que outras mulheres também possam ser atendidas”, declarou Cleidione.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom