Fiscalização em mercado confirma peixe próprio para consumo em Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Coordenação de Vigilância Sanitária, realizou nesta sexta-feira, 24, uma ação de fiscalização no Mercado do Peixe Municipal, para verificar as condições sanitárias do local e a qualidade dos produtos oferecidos à população.

A inspeção acontece rotineiramente nos mercados municipais e demais setores que comercializam produtos perecíveis. A ação realizada em parceria com o setor de Tributos, avaliou a qualidade do pescado, as condições de higiene dos boxes, o cumprimento das normas sanitárias, o uso de fardamento pelos comerciantes, a qualidade da água utilizada na produção do gelo e demais critérios técnicos relacionados à segurança alimentar.

A coordenadora da Vigilância Sanitária Municipal ,Nazaré Freitas, afirma que durante a fiscalização foi constatado que o pescado comercializado no Mercado do Peixe está em boas condições para o consumo.

“Na fiscalização realizada nesta sexta-feira, verificamos a qualidade do pescado, as condições de higiene do local, a qualidade da água utilizada na produção do gelo e o cumprimento das normas sanitárias. Constatamos que o pescado comercializado no Mercado do Peixe está em boas condições para o consumo da população”, destacou a coordenadora da Vigilância Sanitária, Nazaré Freitas.

“As ações de fiscalização são realizadas de forma contínua para garantir a segurança alimentar da população e assegurar que os estabelecimentos cumpram as normas sanitárias vigentes”, concluiu.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom