Fundhacre reserva mais de R$ 1 milhão para materiais hospitalares

Três atas terão vigência inicial de um ano

Materiais serão destinados à Fundhacre/Foto: Reprodução

A Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre) formalizou três atas de registro de preços que somam R$ 1.028.644,20 para a aquisição de materiais médico-hospitalares.

Os documentos foram publicados no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (22). Os produtos registrados serão destinados ao atendimento das necessidades da unidade hospitalar.

A maior ata, no valor de R$ 533.706,12, foi firmada com a empresa M Med Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares. A segunda, de R$ 430.246,08, envolve a Alternativa Distribuidora Hospitalar.

Outra ata, assinada com a Teleflex Medical Brasil, possui valor de R$ 64.692. Somadas, as três publicações ultrapassam R$ 1 milhão.

Os documentos terão vigência inicial de um ano, contada a partir da assinatura. O período poderá ser prorrogado por mais 12 meses, desde que a administração comprove que os preços registrados permanecem vantajosos.

O registro de preços não representa o gasto imediato de todo o montante. O modelo permite que a Fundhacre solicite os materiais de acordo com a demanda da unidade e a disponibilidade orçamentária.

Os extratos publicados não apresentam a relação detalhada dos produtos que poderão ser adquiridos em cada uma das três atas.