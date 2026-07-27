Fundo Social da Sicredi ajuda atleta de MT a conquistar medalha internacional

O apoio ao esporte promovido pelo Fundo Social da Sicredi Biomas tem contribuído para o desenvolvimento de atletas e fortalecimento de projetos esportivos nas comunidades onde atua. Em Araputanga (MT), um dos resultados desse incentivo é a trajetória do jovem Lucas Martins Silva, de 16 anos, que conquistou uma medalha internacional no salto em altura e se tornou destaque do atletismo brasileiro.

Lucas conquistou a medalha de prata no salto em altura durante os IV Jogos Sul-Americanos da Juventude, realizados na Cidade do Panamá, entre os dias 12 e 25 de abril de 2026. Na disputa, o atleta alcançou a marca de 2,08 metros, igualando o desempenho do brasileiro Naftaly Magalhães de Jesus. Os dois atletas dividiram a melhor marca da prova, que estabeleceu o novo recorde da competição, com o ouro ficando com Naftaly pelos critérios de desempate.

A conquista internacional é resultado de uma trajetória construída com dedicação, disciplina e incentivo ao esporte. Lucas iniciou no atletismo em 2021 e, desde então, acumulou importantes resultados, como o título de campeão brasileiro sub-18, o campeonato Centro-Oeste sub-16, o título estadual, duas medalhas escolares nacionais e uma medalha nacional na categoria sub-20, competindo contra atletas de uma faixa etária superior.

Em 2026, o atleta também foi convocado para representar o Brasil em uma competição internacional pelo Time Brasil, organização responsável pela preparação de atletas que disputam grandes eventos esportivos.

Apoio fundamental

Segundo Lucas, o crescimento do atletismo em Araputanga também está ligado ao apoio recebido para melhorar a estrutura de treinamento. Por meio do Fundo Social da Sicredi Biomas, foram adquiridos materiais para a modalidade, incluindo o colchão de salto em altura, equipamento considerado fundamental para a preparação dos atletas.

“Esse apoio foi muito importante para mim e para todos os atletas que treinam, estão treinando e ainda vão começar no atletismo. Esse material ajuda no desenvolvimento da modalidade e na preparação para as competições”, afirma Lucas.

A participação nos Jogos Sul-Americanos da Juventude marcou a estreia internacional do atleta. O evento reuniu mais de 2 mil competidores de 15 países e teve o Brasil como destaque geral, com a conquista do tetracampeonato.

A história de Lucas reforça a importância de iniciativas que incentivam o esporte como ferramenta de transformação social, oferecendo melhores condições para que jovens talentos desenvolvam suas habilidades e alcancem novos desafios.

Por meio do Fundo Social, a Sicredi Biomas apoia projetos que contribuem para o desenvolvimento das comunidades, fortalecendo iniciativas voltadas à educação, cultura, esporte e qualidade de vida.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 10 milhões de associados que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 3 mil agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Nos estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, e algumas cidades de Goiás, o Sicredi está presente em 261 municípios e possui 361 agências, para o atendimento a mais de 1,6 milhão de associados.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom