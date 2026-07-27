Rosana Cavalcante destaca bioeconomia e pesquisa em entrevista à TV

A professora, agrônoma e ex-reitora do Instituto Federal do Acre (Ifac), Rosana Cavalcante, participou do programa Boa Noite Rio Branco, exibido nesta sexta-feira (24), apresentado pelo jornalista Antônio Muniz, onde abordou temas ligados à bioeconomia, pesquisa científica, educação e sua trajetória profissional.

Durante a entrevista, ela também comentou sobre sua pré-candidatura a deputada estadual e afirmou que a decisão foi construída a partir das experiências vividas em comunidades do interior do estado.

REVBIO e a construção da bioeconomia acreana – Um dos principais assuntos da entrevista foi o Projeto REVBIO, projeto apresentada por Rosana Cavalcante ainda em 2024, e que foi apresentado durante a Jornada de Construção do Plano Estadual de Bioeconomia do Acre, realizada recentemente em Xapuri.

Segundo a professora, o projeto busca fortalecer a bioeconomia no estado por meio da valorização da biodiversidade amazônica, da pesquisa científica, da inovação e da participação das comunidades locais. “A proposta reúne instituições públicas, privadas e organizações da sociedade civil para construir estratégias voltadas ao desenvolvimento sustentável e à geração de oportunidades para quem vive na floresta e no campo”.

Rosana destacou que o REVBIO pretende contribuir para o fortalecimento das cadeias produtivas da sociobiodiversidade, conciliando conservação ambiental, desenvolvimento econômico e inclusão social.

Documentário retrata histórias de mulheres da Transacreana – Durante a entrevista, a professora também falou sobre o documentário Sementes de Resistência, resultado de seu pós-doutorado e exibido nos municípios de Xapuri, Sena Madureira, Tarauacá e em escolas da rede municipal e estadual.

“A produção reúne relatos de mulheres trabalhadoras rurais da Transacreana e retrata o cotidiano, os desafios e a contribuição feminina para o desenvolvimento das comunidades da região”, disse a entrevistada.

Rosana contou que a pesquisa foi marcada pelo contato direto com famílias, produtores rurais e lideranças comunitárias. Segundo ela, o documentário surgiu da necessidade de registrar essas histórias e dar visibilidade às experiências vividas por mulheres que, muitas vezes, permanecem invisíveis nos debates sobre agricultura familiar e produção rural.

Educação e gestão pública marcaram a trajetória – Ao falar sobre sua história, Rosana Cavalcante relembrou o início da carreira como professora da rede pública e os dez anos à frente da reitoria do Instituto Federal do Acre.

Ela afirmou que a experiência na educação consolidou uma visão baseada no diálogo, na escuta e na construção de oportunidades para os jovens acreanos. Também destacou os desafios de conciliar a maternidade com a carreira acadêmica e a gestão de uma instituição federal de ensino.

Integrante da Academia Acreana de Letras, a professora ressaltou ainda a importância da literatura na preservação da memória, da identidade e da cultura do estado, afirmando que a produção intelectual complementa sua atuação como educadora e pesquisadora.

Pré-candidatura nasceu da escuta das comunidades – Rosana Cavalcante também comentou o anúncio de sua pré-candidatura a deputada estadual. Segundo ela, a decisão foi amadurecida durante o período em que desenvolveu sua pesquisa na região da Transacreana.

“As visitas às comunidades me permitiram conhecer mais profundamente as potencialidades e os desafios enfrentados por agricultores, mulheres, jovens e trabalhadores rurais, reforçando a necessidade de transformar a escuta da população em ações concretas”.

A professora disse que pretende levar para a política a experiência construída ao longo de décadas na educação, na pesquisa e na gestão, defendendo políticas voltadas ao fortalecimento da educação, da produção rural, da bioeconomia e do desenvolvimento sustentável.

Ao encerrar a entrevista, Rosana afirmou que sua maior motivação continua sendo servir à população acreana e contribuir para a construção de políticas públicas que ampliem oportunidades e promovam melhorias na qualidade de vida das pessoas.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom