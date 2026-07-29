Furto interrompeu operação da ETA local/Foto: Reprodução

Moradores de Epitaciolândia amanheceram nesta quarta-feira (29) enfrentando mais um problema no abastecimento de água. Um furto registrado durante a madrugada atingiu a estrutura da Estação de Tratamento de Água (ETA) do município, provocando a interrupção total do serviço.

Segundo informações do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), criminosos invadiram a unidade e levaram parte da fiação elétrica utilizada para alimentar as bombas responsáveis pela captação e distribuição da água. Com a retirada dos cabos, todo o sistema precisou ser desligado para a realização dos reparos.

O coordenador regional do Saneacre, Jorge Saady, informou que os danos causados pela ação criminosa exigem a substituição dos materiais furtados e uma avaliação técnica da rede antes da retomada das operações.

A expectativa do órgão é que o abastecimento seja normalizado até a próxima sexta-feira (31). Até lá, moradores e estabelecimentos comerciais deverão enfrentar dificuldades devido à falta de água.

O caso reforça a preocupação com ataques à infraestrutura pública no Acre, especialmente em serviços essenciais. A população de Epitaciolândia aguarda a conclusão dos trabalhos para que o fornecimento seja restabelecido o mais rápido possível.