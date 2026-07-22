Romário surpreende e aceita reencontro com Edmundo após anos de briga

Romário sinalizou possível paz com Edmundo/Foto: Reprodução

Romário surpreendeu os fãs ao demonstrar disposição para retomar o diálogo com Edmundo, seu antigo parceiro dentro dos campos. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o tetracampeão falou sobre pessoas com quem rompeu relações ao longo da vida e revelou que aceitaria conversar novamente com o ex-atacante.

Durante a entrevista, Romário foi questionado sobre os desafetos com quem deixou de falar, aqueles com quem retomou contato e as pessoas das quais permaneceu afastado. Ao abordar o ambiente do futebol, ele citou nomes como o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, o técnico Vanderlei Luxemburgo e Edmundo.

Apesar das desavenças acumuladas ao longo dos anos, o Baixinho deixou claro que não rejeitaria uma aproximação com o Animal. Romário afirmou que Edmundo poderia ser convidado para participar de seu programa, a Romário TV.

“Pode chamar. Pode falar com ele que eu falei que pode chamar”, declarou.

Relação marcada por amizade e desentendimentos

Romário e Edmundo foram companheiros em diferentes momentos da carreira e defenderam juntos Flamengo, Vasco e Fluminense. No Rubro-Negro, os dois integraram, ao lado de Sávio, o trio anunciado em 1995 como o “melhor ataque do mundo”.

A relação entre os ex-jogadores, no entanto, foi marcada por períodos de amizade, afastamentos e trocas públicas de críticas. Em entrevista anterior, Romário já havia reconhecido que os dois tiveram uma ligação próxima e afirmado que não teria problemas em voltar a falar com Edmundo.

Na ocasião, o ex-atacante disse que o antigo parceiro “passou do ponto” algumas vezes, mas ponderou que a vida deveria seguir. A nova declaração reforçou a possibilidade de um reencontro público entre os dois.

Convite para a Romário TV

Criada para reunir entrevistas e conversas sobre futebol, a Romário TV já recebeu nomes de destaque do esporte. A eventual participação de Edmundo colocaria frente a frente dois dos personagens mais marcantes do futebol brasileiro e poderia abrir espaço para esclarecimentos sobre uma relação cercada por histórias dentro e fora dos gramados.

Até o momento, Edmundo não confirmou se aceitaria participar do programa.