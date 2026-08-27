Guarda Mirim realiza treino de selva com PM e Bombeiros no Acre

A programação foi acompanhada de perto pelo comandante do 8º BPM

Crianças e adolescentes que integram o projeto Guarda Mirim, em Sena Madureira, participaram nos dias 22 e 23 de agosto de uma programação especial promovida pelo 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM), em parceria com o Corpo de Bombeiros, por meio do 6ºBEPCIF. A ação foi marcada por atividades de aventura, superação, disciplina, trabalho em equipe e contato direto com a natureza.

Realizada em meio à floresta, a iniciativa teve como objetivo proporcionar aos jovens experiências capazes de fortalecer valores como coragem, união, foco, resiliência, espírito de equipe, respeito e responsabilidade. Durante as atividades, os participantes foram desafiados a superar obstáculos e trabalhar de forma conjunta.

A programação foi acompanhada de perto pelo comandante do 8º BPM, capitão Fábio Diniz, que destacou a importância do projeto na formação de crianças e adolescentes e na construção de cidadãos mais preparados para o futuro.

“Mais do que uma atividade de aventura, estamos proporcionando aos nossos jovens uma experiência de aprendizado e superação. Queremos que eles entendam que desafios fazem parte da vida e que, com disciplina, união, respeito e trabalho em equipe, é possível vencer obstáculos. A Guarda Mirim tem justamente esse propósito: contribuir para a formação de cidadãos de bem e de futuros líderes”, destacou o capitão Fábio Diniz.

Além das atividades práticas, a ação reforçou a importância da aproximação entre a Polícia Militar e a comunidade, utilizando o projeto Guarda Mirim como ferramenta de educação, cidadania e prevenção.

Para o 8º BPM, iniciativas dessa natureza representam um investimento no futuro, oferecendo aos participantes não apenas momentos de lazer e aventura, mas também ensinamentos que podem ser levados para a vida pessoal, escolar e profissional.

Com o lema “Jovens de hoje, líderes de amanhã”, o projeto busca contribuir para que crianças e adolescentes desenvolvam valores e habilidades que auxiliem na construção de uma sociedade mais responsável, unida e comprometida com o bem coletivo.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet