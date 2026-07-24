Homem-Aranha retorna às telonas e é a grande estreia da semana no Cine Araújo

O novo filme da Marvel chega ao Cine Araújo, no Via Verde Shopping, e lidera a programação da semana

Os fãs da Marvel já podem comemorar. A partir da próxima quarta-feira (29), “Homem-Aranha: Um Novo Dia” estreia no Cine Araújo, no Via Verde Shopping, como o principal lançamento da semana.

No novo capítulo da franquia, Peter Parker encara uma nova fase da vida enquanto tenta conciliar os desafios da rotina com a responsabilidade de proteger Nova York. Com muita ação, efeitos visuais e emoção, o filme promete atrair tanto os admiradores do herói quanto o público apaixonado por grandes produções.

Além da estreia, o Cine Araújo mantém uma programação diversificada para todas as idades. Entre as animações em cartaz estão “Toy Story 5”, “Moana”, “Minions e Monstros” e “Marsupilami: Confusão a Bordo”.

Para quem prefere aventura, a opção é “A Odisseia”. Já os fãs de suspense podem conferir “Águas Mortais” e “Backrooms: Um Não-Lugar”. A programação também inclui “Os Emergentes”, “Trago Seu Amor” e “Authentic Games: Imp Descon”.

As sessões acontecem em diferentes horários ao longo do dia. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Cine Araújo, no Via Verde Shopping, ou pelos canais oficiais da rede.

Sobre o Via Verde Shopping

Administrado pela Alqia, o Via Verde Shopping é o único shopping do Acre e reúne lojas, opções de gastronomia, lazer e cinema. Inaugurado em 2011, consolidou-se como um dos principais centros de compras, serviços e entretenimento do estado.

Mais informações:

Instagram: @viaverdeshop

Site: www.viaverdeshopping.com.br

Conteúdo Original / Fonte: Ascom