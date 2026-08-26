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Horário eleitoral começa sexta; veja o tempo de cada grupo

Programas presidenciais terão 12 minutos

Por Dry Alves, ContilNet
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Horário eleitoral começa sexta; veja o tempo de cada grupo
TSE definiu o tempo de cada grupo/Foto: Reprodução

O horário eleitoral gratuito para presidente da República começa nesta sexta-feira (28) com diferenças expressivas no tempo reservado aos partidos e às coligações. O plano de mídia aprovado por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece blocos de 12 minutos e 30 segundos no rádio e na televisão.

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A Coligação Brasil Pronto pra Mais, formada por PDT, PSB, Federação Brasil da Esperança — PT, PCdoB e PV —, PSOL e Rede, terá a maior parcela: 5 minutos e 31 segundos. Em seguida aparecem o PL, com 4 minutos e 20 segundos, e o PSD, com 2 minutos e 2 segundos.

O Avante terá 35 segundos em cada bloco. Os tempos foram calculados de acordo com as regras eleitorais, que consideram a representação dos partidos na Câmara dos Deputados e a composição das coligações que solicitaram o registro de candidaturas à Presidência.

A ordem de exibição no primeiro dia também foi definida. O Avante abrirá a propaganda, seguido por PSD, PL e Coligação Brasil Pronto pra Mais. Nos dias seguintes, a legenda ou coligação que aparecer por último passará para a primeira posição.

Além dos programas exibidos em bloco, haverá 14 minutos diários de propaganda distribuídos em inserções. Ao todo, as candidaturas presidenciais terão 980 comerciais de 30 segundos durante o período eleitoral.

A Coligação Brasil Pronto pra Mais ficou com 434 inserções; o PL, com 339; o PSD, com 160; e o Avante, com 47. Os materiais deverão ser encaminhados previamente às emissoras responsáveis pela transmissão da propaganda gratuita.

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