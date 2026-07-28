Ifac convoca professora substituta para campus de Cruzeiro do Sul

Convocada tem dez dias para se apresentar

Convocação é destinada à área de Química/Foto: Reprodução

O Instituto Federal do Acre (Ifac) convocou uma candidata aprovada no processo seletivo simplificado para professora substituta no campus de Cruzeiro do Sul. A contratação será destinada à área de Química.

A convocada é Maria Monalizia Hollanda Maciel, classificada em quarto lugar na modalidade de ampla concorrência. Ela terá dez dias, contados a partir da publicação do edital, para comparecer a uma das unidades indicadas pela instituição.

A apresentação poderá ser realizada na Coordenação de Gestão de Pessoas do campus de Cruzeiro do Sul, localizada na Estrada da Apadeq, nº 1.192, Ramal da Fazenda Modelo, bairro Nova Olinda.

Outra possibilidade é procurar a Coordenação de Cadastro e Movimentação da Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas, situada na Via Chico Mendes, nº 3.084, bairro Areal, em Rio Branco.

A etapa é necessária para concluir os procedimentos relacionados à contratação. O ato não representa a abertura de um novo processo seletivo, pois se destina especificamente à candidata convocada.

A convocação consta no Edital nº 6, de 27 de julho de 2026, publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (28).