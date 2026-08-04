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Incêndio em fábrica química provoca explosões e pode durar dias

Informações da operação indicam a existência de 24 tanques de solventes no local

Por Redação ContilNet
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Incêndio em fábrica química provoca explosões e pode durar dias

Um incêndio de grande magnitude atingiu uma fábrica química, nesta terça-feira (4), localizada na Estrada do Bonsucesso, no bairro Rio Abaixo, em Itaquaquecetuba, na Região Metropolitana de São Paulo.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo concentra-se em uma área que abriga tanques de produtos voláteis. Cerca de 2 milhões de litros de produtos químicos como metanol, etanol e acetona, são atingidos. A corporação reforça que este fator aumenta a complexidade do controle do fogo devido à inflamabilidade dos materiais.

Informações da operação indicam a existência de 24 tanques de solventes no local, o que ocasiona em explosões que devem permanecer até a madrugada de quarta-feira (5). De acordo com os bombeiros, os trabalhos ainda devem durar alguns dias.

A Defesa Civil de São Paulo também está no local. De acordo com as informações iniciais, embora o incêndio envolva compostos químicos, não houve necessidade de evacuar residências na região. Até o momento, não há registro de vítimas.

Situação atual

Devido à intensidade do incêndio, a unidade fabril foi evacuada preventivamente. Outras indústrias da região também foram evacuadas.

As equipes de emergência concentram esforços para conter a propagação do fogo e resfriar as áreas adjacentes aos reservatórios de produtos químicos.

O atendimento à ocorrência segue em andamento com o reforço do efetivo, que subiu de 12 para 20 viaturas durante a atualização dos trabalhos.

As causas que deram início ao fogo ainda serão investigadas pela perícia após a extinção completa dos focos.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por helenabarra.

Conteúdo Original / Fonte: helenabarra
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