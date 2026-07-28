Inep cria comissão para aprimorar logística do Enem e da PND

Comissão vai assessorar Enem e PND/Foto: Reprodução

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) criou uma comissão especial para auxiliar na organização logística do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e da Prova Nacional Docente (PND).

O grupo atuará principalmente na definição de modelos de otimização e no mapeamento dos locais destinados aos participantes. Além disso, poderá analisar dados matemáticos e espaciais relacionados à distribuição dos candidatos nas salas.

Entre as atribuições previstas estão a elaboração de estudos técnicos, análises estatísticas e pareceres capazes de orientar o aperfeiçoamento dos processos logísticos. A comissão também poderá sugerir mudanças nos critérios e procedimentos utilizados para organizar o ensalamento.

A estrutura será composta por até seis professores especializados em otimização, modelagem matemática ou áreas relacionadas e por até seis servidores técnicos do Inep. Os integrantes poderão participar das reuniões por videoconferência quando estiverem em diferentes estados.

Os membros deverão manter sigilo sobre as informações discutidas, cumprir os prazos estabelecidos e participar de, pelo menos, 60% das atividades. Também poderão receber o Auxílio de Avaliação Educacional, desde que comprovem a participação e a execução das tarefas.

A criação da Comissão Especial de Assessoramento Logístico foi formalizada pela Portaria nº 388, publicada na edição extra do Diário Oficial da União desta terça-feira (28).