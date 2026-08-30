30/08/2026
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Interno de medicina no Acre usa desenhos em receita para guiar paciente analfabeto

Recurso visual permitiu que morador sem domínio da leitura compreendesse os horários do tratamento

Por Fhagner Soares, ContilNet
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Interno de medicina no Acre usa desenhos em receita para guiar paciente analfabeto
João Vitor Frota desenhou símbolos de sol e lua para indicar turnos de medicamentos a paciente com infecção no estômago/ Foto: TikTok

Uma atitude de empatia e adaptação no atendimento prestado pelo nutricionista e interno do curso de medicina João Vitor Frota ganhou repercussão e mobilizou elogios em redes sociais. Durante o acompanhamento de um paciente idoso em uma unidade de saúde no interior do Acre, o acadêmico recorreu a desenhos de um sol e uma lua para ensinar a forma correta de ministrar a medicação.

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O paciente necessitava cumprir um protocolo com antibióticos e analgésicos para combater uma infecção no estômago. Diante da limitação do paciente, que não sabe ler nem escrever, o interno percebeu a dificuldade que ele teria para identificar os horários e dosagens corretas apenas com o texto escrito na receita de papel.

Para assegurar o entendimento e evitar erros na administração das doses diárias, João Vitor desenhou ao lado do nome dos remédios. O símbolo do sol identificava as doses do período diurno, enquanto o desenho da lua marcava os comprimidos que deveriam ser tomados no período noturno.

O registro da receita adaptada e da explicação passo a passo ao paciente foi compartilhado nas redes sociais e acumulou curtidas e comentários positivos. Internautas e profissionais da área da saúde destacaram a sensibilidade do jovem em contornar barreiras de acessibilidade comunicacional na atenção primária.

Projetos de humanização no atendimento público de saúde recomendam o uso de recursos visuais — como cores, desenhos de horários e pictogramas — para atender pessoas idosas, analfabetas ou com baixa escolaridade. A medida busca garantir a adesão terapêutica completa aos tratamentos farmacológicos e evitar quadros de superdosagem acidental ou interrupção prematura do uso de medicação prescrita.

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