Interno de medicina no Acre usa desenhos em receita para guiar paciente analfabeto

João Vitor Frota desenhou símbolos de sol e lua para indicar turnos de medicamentos a paciente com infecção no estômago/ Foto: TikTok

Uma atitude de empatia e adaptação no atendimento prestado pelo nutricionista e interno do curso de medicina João Vitor Frota ganhou repercussão e mobilizou elogios em redes sociais. Durante o acompanhamento de um paciente idoso em uma unidade de saúde no interior do Acre, o acadêmico recorreu a desenhos de um sol e uma lua para ensinar a forma correta de ministrar a medicação.

O paciente necessitava cumprir um protocolo com antibióticos e analgésicos para combater uma infecção no estômago. Diante da limitação do paciente, que não sabe ler nem escrever, o interno percebeu a dificuldade que ele teria para identificar os horários e dosagens corretas apenas com o texto escrito na receita de papel.

Para assegurar o entendimento e evitar erros na administração das doses diárias, João Vitor desenhou ao lado do nome dos remédios. O símbolo do sol identificava as doses do período diurno, enquanto o desenho da lua marcava os comprimidos que deveriam ser tomados no período noturno.

O registro da receita adaptada e da explicação passo a passo ao paciente foi compartilhado nas redes sociais e acumulou curtidas e comentários positivos. Internautas e profissionais da área da saúde destacaram a sensibilidade do jovem em contornar barreiras de acessibilidade comunicacional na atenção primária.

Projetos de humanização no atendimento público de saúde recomendam o uso de recursos visuais — como cores, desenhos de horários e pictogramas — para atender pessoas idosas, analfabetas ou com baixa escolaridade. A medida busca garantir a adesão terapêutica completa aos tratamentos farmacológicos e evitar quadros de superdosagem acidental ou interrupção prematura do uso de medicação prescrita.