Irã ataca bases americanas na Jordânia após ofensiva dos EUA

Escalada militar no Estreito de Ormuz afeta área vital para o transporte de petróleo e gás internacional/ Foto: Reprodução

A Guarda Revolucionária do Irã lançou um ataque com mísseis contra duas bases militares dos Estados Unidos na Jordânia na noite deste domingo (30). As ações atingiram as instalações de King Hussein e Al Azraq em resposta a uma ofensiva aérea norte-americana realizada horas antes contra alvos iranianos no Estreito de Ormuz.

O governo iraniano informou que a investida causou a morte de militares e civis nas instalações jordanianas. Em contrapartida, fontes do Departamento de Estado dos EUA declararam à imprensa internacional que os projéteis foram interceptados pelos sistemas de defesa. O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) ainda não emitiu balanço oficial sobre os estragos ou vítimas.

A troca direta de hostilidades interrompeu um hiato de quase 30 dias sem confrontos bélicos diretos entre os dois países na região.

A escalada militar teve início no começo do dia, quando forças dos Estados Unidos bombardearam dois lançadores de mísseis pertencentes à Guarda Revolucionária na ilha de Larak, situada em ponto estratégico no Estreito de Ormuz. A corporação militar iraniana confirmou as mortes de integrantes da tropa e de civis no local, prometendo retaliação imediata.

Paralelamente aos confrontos diplomáticos e militares, a agência britânica de Operações de Comércio Marítimo (UKMTO) registrou o atingimento de um navio-tanque por um projétil de origem não identificada. O petroleiro navegava a cerca de 12 milhas náuticas (22 quilômetros) ao norte de Khasab, em Omã, no momento do impacto. A agência informou que não houve registro de vítimas nem vazamento de combustível na água.

O Estreito de Ormuz atua como o principal gargalo logístico do planeta para o escoamento de petróleo e gás natural, conectando o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e ao Mar Arábico. Por essa estreita passagem marítima transita uma fatia substancial de todo o suprimento energético global.

A nova crise militar ocorre apenas três dias após a Marinha dos Estados Unidos concluir uma operação de varredura e retirada de minas marítimas instaladas nas rotas de navegação comercial da área.