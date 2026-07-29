Irinéia Barbosa reforça articulação política no Vale do Juruá

A empresária e pré-candidata a deputada federal Irinéia Barbosa participou, nesta terça-feira (28), de uma importante agenda política em Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, ao lado do prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, do pré-candidato ao Governo do Acre, Tião Bocalom, e de diversas lideranças políticas do estado.

O encontro marcou um novo momento de fortalecimento das articulações políticas no Acre, com o anúncio oficial do sargento Adônis como pré-candidato a vice-governador na chapa liderada por Tião Bocalom.

A programação reuniu representantes de diferentes regiões acreanas em um ambiente de diálogo, integração e construção de estratégias voltadas ao desenvolvimento do estado.

Durante a visita, Irinéia Barbosa também esteve próxima da população, conversando com moradores e lideranças locais para ouvir demandas, conhecer de perto os desafios da região e reforçar seu compromisso com o fortalecimento do Vale do Juruá.

“Amo Cruzeiro do Sul e é sempre uma alegria voltar a esta cidade, onde somos recebidos com tanto carinho. Estar aqui é uma oportunidade de ouvir as pessoas, compreender a realidade da região e fortalecer os laços com quem acredita em um Acre mais desenvolvido. Nosso estado cresce quando caminhamos juntos, valorizando cada município e respeitando as necessidades da nossa população”, afirmou Irinéia Barbosa.

A participação de Irinéia na agenda reforça sua presença nas principais articulações políticas do estado e evidencia seu compromisso com a construção de soluções para todas as regiões do Acre, tendo o diálogo, a escuta e o desenvolvimento regional como pilares de sua atuação pública.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom