29/07/2026
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Portal da Transparência de Rio Branco sofre ataque hacker e fica fora do ar

Durante a invasão, a página inicial foi alterada pelos responsáveis pelo ataque

Por Suene Almeida, ContilNet 29/07/2026 às 07:26
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Portal da Transparência de Rio Branco sofre ataque hacker e fica fora do ar
Este é o segundo caso envolvendo páginas públicas do Acre em poucos dias | Foto: Reprodução

O Portal da Transparência da Prefeitura de Rio Branco está indisponível após sofrer um ataque cibernético registrado na última terça-feira (28). Nesta quarta-feira (29), o site continuava fora do ar, sem previsão oficial para voltar a funcionar.

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Durante a invasão, a página inicial foi alterada pelos responsáveis pelo ataque. No lugar do conteúdo oficial, apareceu a mensagem “Hacked By PalachSec”, acompanhada de uma ilustração inspirada no anime Naruto.

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Este é o segundo caso envolvendo páginas públicas do Acre em poucos dias. Na semana passada, o portal da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher) também foi alvo de hackers.

Após o incidente com a Semulher, o Governo do Acre retirou o portal do ar para realizar verificações de segurança e analisar a infraestrutura digital antes de restabelecer o serviço.

 

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